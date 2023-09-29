Keseruan IMX 2023, Ada Diskon Velg hingga 40 Persen

JAKARTA - Indonesia Motor Expo (IMX) 2023 resmi digelar, ajang yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), pada 29 September hingga 1 Okteber ini pun berlangsung meriah.

Tidak hanya menghadirkan beragam mobil modifikasi dan lawas di area pameran, ajang ini juga banjir promo yang menarik, salah satunya untuk velg mobil.

Tentu ini jadi angin segar bagi yang ingin upgrade mobil dengan velg baru, dengan harga yang terbilang cukup terjangkau.

Berdasarkan pantauan Okezone, Jumat (29/9/2023), diskon velg yang dihadirkan hingga 40 persen dari brand SSW Wheels.

Untuk harga velg ukuran 15, ada diskon sebesar 40 persen harganya pun ada yang menyusut jadi sekitar 5 jutaan, dari harga normal sekitar Rp8 jutaan.

Lalu ada juga yang diskon 35 persen, untuk ukuran 16 dari harga Rp10 jutaan setelah dipotong jadi Rp6 jutaan.

Tidak hanya itu, dalam ajang ini juga ada dua velg yang tersedia ekskluif di ajang ini, yakni model S348.

Warna yang dihadirkan dalam dua velg ini sangat elegan, yakni emas dan biru emas.

Bagi yang tertarik berburu diskon, tiket IMX 2023 tersedia langsung di lokasi dengan harga Rp100 ribu untuk kategori general 1 hari plus 1 kupon Supergiveaway Honda Jazz GE8 Fitra Eri.