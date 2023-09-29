Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Keseruan IMX 2023, Ada Diskon Velg hingga 40 Persen

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |20:44 WIB
Keseruan IMX 2023, Ada Diskon Velg hingga 40 Persen
Promo velg di IMX 2023. (Doc. Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Indonesia Motor Expo (IMX) 2023 resmi digelar, ajang yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), pada 29 September hingga 1 Okteber ini pun berlangsung meriah.

Tidak hanya menghadirkan beragam mobil modifikasi dan lawas di area pameran, ajang ini juga banjir promo yang menarik, salah satunya untuk velg mobil.

 BACA JUGA:

Tentu ini jadi angin segar bagi yang ingin upgrade mobil dengan velg baru, dengan harga yang terbilang cukup terjangkau.

Berdasarkan pantauan Okezone, Jumat (29/9/2023), diskon velg yang dihadirkan hingga 40 persen dari brand SSW Wheels.

Untuk harga velg ukuran 15, ada diskon sebesar 40 persen harganya pun ada yang menyusut jadi sekitar 5 jutaan, dari harga normal sekitar Rp8 jutaan.

Lalu ada juga yang diskon 35 persen, untuk ukuran 16 dari harga Rp10 jutaan setelah dipotong jadi Rp6 jutaan.

Tidak hanya itu, dalam ajang ini juga ada dua velg yang tersedia ekskluif di ajang ini, yakni model S348. 

Warna yang dihadirkan dalam dua velg ini sangat elegan, yakni emas dan biru emas.

Bagi yang tertarik berburu diskon, tiket IMX 2023 tersedia langsung di lokasi dengan harga Rp100 ribu untuk kategori general 1 hari plus 1 kupon Supergiveaway Honda Jazz GE8 Fitra Eri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/52/3070835/imx_2024_resmi_dibuka-bhHw_large.jpg
Pameran Modifikasi IMX 2024 Resmi Dibuka, Jadi Wadah Kreativitas dan Inovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061166/giias_2024-ShGj_large.jpg
GIIAS Tangerang dan Surabaya 2024, Seva Cetak Rekor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/52/2927736/pameran-imx-2024-bakal-jadi-pusat-modifikasi-internasional-y7gjxolNW2.jpeg
Pameran IMX 2024 Bakal Jadi Pusat Modifikasi Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/52/2894208/industri-modifikasi-otomotif-dianggap-penting-ganjar-aturannya-harus-kreatif-lagi-lACpfqYegA.jpg
Industri Modifikasi Otomotif Dianggap Penting, Ganjar: Aturannya Harus Kreatif Lagi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement