Kocak! Aksi Bocah Istighfar saat Sunmori di Ciwidey dengan Kondisi Kabut Tebal

JAKARTA - Sunmori ternyata tidak identik dengan raungan knalpot yang menggelegar. Buktinya ayah dan anak dari Bandung ini justru bisa bikin sunmori jadi sangat religius.

Peristiwa unik dan penuh makna itu diketahui terekam oleh video pendek yang diunggah oleh akun Instagram @ohmeygatt. Dalam video itu diperlihatkan seorang pria yang tengah membonceng anaknya di kawasan Ciwidey saat sunmori berlangsung.

Hanya saja saat itu suasana di Ciwidey justru lagi dingin-dinginnya. Tidak heran jika seluruh jalan benar-benar berkabut.

Kondisi itu yang membuat anak dari pengendara motor tersebut berkali-kali berucap istighfar dan mengucap asma Allah Subhanahu Wataala.