Bocoran Toyota Land Cruiser Mini, Pesaing Berat Suzuki Jimny

JAKARTA – Toyota saat ini sedang mempersiapkan mobil baru yang akan bersaing di segmen SUV untuk pasar Asia, kabarnya adalah Land Cruiser versi mini yang akan diluncurkan pada Japan Mobility Show (JMS) 2023.

Toyota Land Cruiser mini bakal masuk atau bermain di segmen yang sama dengan Suzuki Jimny tiga pintu. Mobil ini dihadirkan dengan tujuan menggaet pasar entry-level atau calon pembeli mobil pertama.

BACA JUGA:

Melansir Gaadiwaadi, Toyota Land Cruiser versi mini akan dijual pada 2024, dengan status produk global. Artinya, mobil tersebut siap dipasarkan secara luas di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia.

Land Cruiser versi mini merupakan mobil yang dikembangkan secara bersama, antara Toyota dan Suzuki. Mobil SUV tersebut dikabarkan menggunakan platform Compact Cruicer Concept yang sempat dipajang di sejumlah pameran.

Mobil ini kabarnya akan menggunakan nama Lite Cruiser atau Yaris Cruiser. Mobil konsep ini akan mengusung tenaga listrik, sedangkan mesin konvensional akan tersedia untuk produksi massal, dengan mesin hybrid menjadi pilihan.

Mobil ini meniru konsep Compact Cruiser karena pilar tinggi dan juga terlihat garis atap yang hampir datar. Laporan lebih lanjut mencatat bahwa Land Cruiser mini akan memiliki ukuran yang sama dengan Corolla Cross dan akan lebih panjang dari Suzuki Jimny lima pintu.

BACA JUGA:

Kabarnya, Land Cruiser Mini akan memiliki panjang 4.350 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.880 mm. Mobil ini lebih tinggi dibandingkan model terbaru Toyota Prado, tapi jelas memiliki ukuran yang lebih kecil.

Jika desainnya mengambil inspirasi dari Compact Cruiser Concept, maka Land Cruiser versi mini akan memadukan tampilan sporty dan futuristik. Kendaraan tersebut menggunakan headlamp berpola ‘C’ yang terintegrasi dengan gril minimalis dan emblem Toyota.