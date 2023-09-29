Koleksi Mobil Artis Terparkir di IMX 2023, Ari Lasso Bawa Rover Mini Cooper 1994

JAKARTA - Deretan mobil artis turut memeriahkan gelaran ajang Indonesia Modification Expo 2023 (IMX) 2023, yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (29/9/2023). Total ada enam artis yang membawa mobil modifikasi mereka di IMX 2023.

Keenamnya adalah penyanyi Ari Lasso, presenter Raffi Ahmad dan Uya Kuya, Iko Uwais, serta kreator konten Wendy Walters dan Cinta Kuya.

Mobil modifikasi yang mereka bawa bahkan sangat unik karena kebanyakan bukan mobil baru. Ambil contoh mobil Rover Mini Cooper 1994 milik penyanyi Ari Lasso.

Dari segi modifikasi mobil milik Ari Lasso itu terlihat sederhana. Hampir tak ada modifikasi aneh ataupun mencolok yang dilakukan mantan pengawa Dewa 19 itu.

Yang terlihat hanya pelek yang sudah diganti ke ukuran yang lebih besar, sehingga menambah sedikit kesan sporty.

Begitu juga dengan mobil modifikasi Mercedes-Benz E320 milik aktor Ika Uwais. Mobil tersebut dari segi modifikasi memang tidak mencolok.