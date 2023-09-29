Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Koleksi Mobil Artis Terparkir di IMX 2023, Ari Lasso Bawa Rover Mini Cooper 1994

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |15:48 WIB
Koleksi Mobil Artis Terparkir di IMX 2023, Ari Lasso Bawa Rover Mini Cooper 1994
Mobil artis di IMX 2023. (Foto: Wahyu Sibarani/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Deretan mobil artis turut memeriahkan gelaran ajang Indonesia Modification Expo 2023 (IMX) 2023, yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (29/9/2023). Total ada enam artis yang membawa mobil modifikasi mereka di IMX 2023.

Keenamnya adalah penyanyi Ari Lasso, presenter Raffi Ahmad dan Uya Kuya, Iko Uwais, serta kreator konten Wendy Walters dan Cinta Kuya.

Mobil modifikasi yang mereka bawa bahkan sangat unik karena kebanyakan bukan mobil baru. Ambil contoh mobil Rover Mini Cooper 1994 milik penyanyi Ari Lasso.

Dari segi modifikasi mobil milik Ari Lasso itu terlihat sederhana. Hampir tak ada modifikasi aneh ataupun mencolok yang dilakukan mantan pengawa Dewa 19 itu.

Yang terlihat hanya pelek yang sudah diganti ke ukuran yang lebih besar, sehingga menambah sedikit kesan sporty.

Begitu juga dengan mobil modifikasi Mercedes-Benz E320 milik aktor Ika Uwais. Mobil tersebut dari segi modifikasi memang tidak mencolok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045576/rizky_billar_hadiahi_lesti_kejora_mercedes_benz_sprinter-VN7d_large.jpg
Rizky Billar Hadiahi Lesti Kejora Mobil Mewah, Harganya Tembus Rp1,225 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/52/2949033/6-mobil-mewah-dengan-harga-selangit-nomor-1-bukan-cristiano-ronaldo-YdmK1kZU2V.jpg
6 Mobil Mewah dengan Harga Selangit, Nomor 1 Bukan Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/86/2945450/cerita-unik-mobil-pertama-dwayne-johnson-cuma-seharga-rp1-2-juta-NfiS0zAfoC.jpeg
Cerita Unik Mobil Pertama Dwayne Johnson, Cuma Seharga Rp1,2 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/86/2943449/intip-koleksi-kendaraan-listrik-ben-affleck-ada-rivian-r1s-dan-harley-davidson-electric-bike-V1nv25pYIk.jpg
Intip Koleksi Kendaraan Listrik Ben Affleck, Ada Rivian R1S dan Harley Davidson Electric Bike
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/86/2942012/ini-penyebab-kecelakaan-ferrari-milik-aktor-black-panther-sempat-balapan-di-jalan-ml3giXriuP.jpg
Ini Penyebab Kecelakaan Ferrari Milik Aktor Black Panther, Sempat Balapan di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/52/2938099/koleksi-mobil-komedian-kevin-hart-banyak-mobil-klasik-vpCaTb1WYw.jpg
Koleksi Mobil Komedian Kevin Hart, Banyak Mobil Klasik!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement