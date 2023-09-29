Hari Pertama IMX 2023, Jejeran Modifikasi Mobil Pukau Pengunjung

JAKARTA - Indonesia Motor Expo (IMX) 2023 resmi digelar, ajang yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada 29 September hingga 1 Okteber ini pun berlangsung meriah.

Berdasarkan pantauan Okezone, pada gelaran hari pertama, Jumat (29/9/2023), para pengunjung langsung memadati area pameran.

Salah satu pengunjung Ekha Angga (29) menyebutkan, gelaran ini sangat menarik dengan jajaran mobil modifikasi yang menginspirasi.

"Wah, emang niat banget sih dateng ke sini. Saya sendiri memang sangat gemar dengan modifikasi mobil plus cari inspirasi juga untuk dandanin mobil ke depannya," kata Ekha.

Selain itu, dirinya mengaku juga berburu diskonan saat berkunjung ke IMX 2023, "Pengen cari referensi velg, kalau ada diskon kan lumayan," tuturnya lebih lanjut.

Sementara itu sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam pembukaan IMX 2023, turut mengapresiasi gelaran ini.

Kita telah memasuki IMX yang keenam, saya juga tahun lalu ada di sini. Kita lihat setiap tahun semakin berkembang. Tahun ini mengambil tema Future of Creativity, kami mengharapkan ini menjadi pertumbuhan industri kreativitas di Tanah Air," kata Menperin Agus.

Menperin juga mengatakan bahwa industri otomotif, termasuk modifikasi sangat penting bagi perekonomian di Indonesia.

Pasalnya, menurutnya saat ini sektor tersebut menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan negara.

"Industri otomotif termasuk subsektor yang sangat penting karena di dalamnya terdapat ekosistem yang sangat kompleks, termasuk modifikasi," ujar Menperin.