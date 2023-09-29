Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Keren! Bambang Soesatyo Bawa Mobil Ratu Inggris di IMX 2023

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |12:50 WIB
Keren! Bambang Soesatyo Bawa Mobil Ratu Inggris di IMX 2023
Mobil Ratu Inggris di IMX 2023. (Foto: Wahyu Sibarani/MPI)
JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo membawa mobil yang memiliki sejarah tinggi di ajang Indonesia Motor Expo 2023 (IMX), yang berlangsung mulai Jumat (29/9/2023).

Di ajang itu Bamsoet, panggilan akrabnya, memamerkan mobil Rolls-Royce Silver Shadow II. 

Mobil premium dari Inggris itu ternyata pernah digunakan almarhumah Ratu Elizabeth II saat datang ke Indonesia pada 15-22 Maret 1974. Alih-alih menggunakan pesawat terbang Kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip waktu itu malah memilih datang ke Indonesia dengan menggunakan kapal pesiar SS Northern Star.

Kapal pesiar itu digunakan untuk membawa segala keperluan Ratu Elizabeth II saat berada di Indonesia. Termasuk mobil kerajaan Rolls-Royce Silver Shadow II.

