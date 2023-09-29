Begini Kemewahan Kendaraan Tempur J-Force VVIP, Jadi Sorotan di TNI AD Fair 2023

JAKARTA - Ajang TNI AD Fair 2023 resmi ditutup Kamis (28/9/2023) kemarin. Dari pameran tersebut satu kendaraan tempur (ranpur) berhasil mencuri perhatian pengunjung yakni Indonesian Light Strike Vehicle (ILSV) J-Force VVIP 4.5 4x4.

Ranpur tersebut memesona pengunjung karena berhasil memadukan antara ketangguhan dan kemewahan.

BACA JUGA:

"Perang bukan berarti kemewahan harus ditinggalkan," tulis Indonesia Military News Observer di akun X mereka @MilitaryObs_ID, Jumat (29/9/2023) ini.

Ya, banyak orang mengira bahwa interior ranpur ILSV J-Force VVIP 4.5 4x4 akan sama seperti ranpur yang ada saat ini yakni kaku dan hanya berorientasi pada fungsionalitas.

Nyatanya interior ILSV J-Force VVIP 4.5 4x4 bisa dikatakan setara interior Lexus LM yang dimodifikasi dengan gaya VVIP.

Hal itu terlihat dari hadirnya dua unit captain seat berukuran besar yang bisa diatur secara elektris. Belum lagi layar raksasa berukuran 51 inci.

Layar tersebut bisa digunakan dari jarak jauh melalui remote control yang disediakan di dekat captain seat. Penumpang ILSV J-Force VVIP 4.5 4x4 bisa dibilang akan merasa nyaman. Pasalnya seluruh interior didominasi oleh material kulit.

BACA JUGA:

Rekomendasi 5 Mobil Bekas Harga Rp10 Jutaan

Tampil mewah bukan berarti ILSV J-Force VVIP 4.5 4x4 tidak tangguh.Berdasarkan penelusuran MNC Portal Indonesia di situs resmi J-Forces diketahui bahwa ranpur tersebut memiliki kekuatan yang istimewa.

PT Jala Berikat Nusantara Perkasa, produsen ILSV J-Force VVIP 4.5 4x4 dalam informasi resmi menyebutkan bahwa ranpur itu memiliki kemampua anti peluru dengan standar NIJ Level III.

"J-Force VVIP adalah kendaraan yang dirancang untuk melindungi penumpangnya dari serangan dan ancaman bersenjata. Kendaraan ini dapat digunakan untuk mengangkut dua orang VVIP seperti tokoh politik, pemerintahan, dan kendaraan presidensial," tulis mereka.