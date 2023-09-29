Rekomendasi 5 Mobil Murah Harga Rp15 jutaan

JAKARTA- Inilah bocoran 5 mobil murah harga Rp15 jutaan yang wajib dipantau. Karena pasti banyak yang bertanya-tanya apakah ada mobil yang dijual dengan harga Rp15 juta?

Faktanya ada beberapa mobil yang ternyata memiliki harga yang sangat terjangkau. Sudah pasti hal ini sangat cocok bagi kalian yang memiliki budget minim namun tidak ingin kepanasan dan kehujanan jika ingin berpergian.

Lantas apa saja deretan mobil yang bisa dibeli dengan harga Rp15 jutaan? Berikut Okezone akan memberikan rekomendasi, Jumat (29/9/2023) terkait 5 mobil murah harga Rp15 jutaan.

Rekomendasi 5 Mobil Murah Harga Rp15 Jutaan

1. Daihatsu Zebra Minibus 1.3 (1990)

Rekomendasi mobil pertama murah dengan budget Rp15 jutaan yaitu Daihatsu Zebra 1.3 Tahun 1990. Mobil satu ini memang patut dirundingkan untuk dibeli. Sebab kendaraan satu ini memiliki kabin yang luas dan cocok untuk keluarga dan bisnis. Terkait harganya, Daihatsu Zebra mematok harga seken mulai dari Rp10-Rp18 jutaan saja sesuai kondisi.

2. Toyota Corona Tahun 1975

Deretan mobil dengan harga RP15 jutaan yaitu Toyota Corona Tahun 1975. Sedan satu ini memilki model retro yang unik kesukaan kaum muda. Meski mobil ini masuk dalam kategori kendaran jadul namun karena desainnya yang unik maka menarik untuk dibeli dengan harga mulai dari Rp10 jutaan saja.