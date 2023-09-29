Honda Bikers Day 2023, Rayakan Kebersamaan Ribuan Pecinta Motor Honda di Sumatera

Sebanyak 5.030 komunitas dan pecinta sepeda motor Honda bersatu dalam Honda Bikers Day (HBD) Regional Sumatera yang diselenggarakan di PKOR Way Halim pada 23 September 2023.

Para bikers Honda ini antusias menghadiri HBD Regional sebagai ajang yang dinanti-nanti untuk memperkokoh solidaritas dan semangat kebersamaan antar komunitas dan pencinta sepeda motor Honda dari berbagai wilayah di Indonesia.

HBD dimeriahkan para bikers Honda yang telah mempercayakan berbagai tipe sepeda motor Honda sebagai partner berkendara di setiap aktivitas kehidupannya.

Melalui tema “Bersama Penuh Arti”, HBD semakin meriah dengan hadirnya beragam kegiatan yang menyatukan sesama pengguna sepeda motor Honda melalui berbagai rangkaian kegiatan.

Para komunitas melaksanakan City Touring dengan mengunjungi Landmark Kota Bandar Lampung hingga kegiatan sharing antar komunitas untuk saling berbagi ilmu dalam berorganisasi.

Selain itu di lokasi kegiatan, juga hadir Riding Test bagi para pengunjung yang ingin mencoba performa motor Honda Vario 160, ADV 160, PCX 160, Genio, CB150X dan CBR250RR.