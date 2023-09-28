Meta dan Ray-Ban Rilis Kacamata Pintar Baru dengan Desain Kekinian

JAKARTA - Meta nampak tidak pernah kapok menciptakan perangkat pintar untuk kebutuhan sehari-hari. Kali ini mereka kembali merilis kacamata pintar bersama Ray-Ban.

Sekadar informasi, sebelumnya dua perusahaan itu sempat merilis kacamata serupa pada tahun 9 September 2021. Sayang saat itu desainnya masih kaku sehingga mendapat banyak kritikan.

Dua tahun berlalu, Meta dan Ray-Ban kemudian menyempurnakan desain Ray-Ban Meta Smart Glasses generasi selanjutnya. Menurut News Room Meta, Kamis (27/9/2023), kacamata pintar tersebut dijual di harga 299 dolar AS atau sekitar Rp4,6 juta.

"Kami mendesain ulang ini dari awal, meningkatkan semua fitur inti generasi pertama sambil menambahkan kemampuan baru yang belum pernah terlihat pada kacamata pintar sebelumnya," tulis keterangan resmi Meta.

Desain kacamata pintar generasi baru itu benar-benar sangat kontras dibanding pendahulunya karena Ray-Ban Smart Glasses tampil dalam beberapa warna yang membuat penggunanya jadi lebih mudah menyesuaikan pilihan.

"Kami mendesain ulang kacamata generasi berikutnya dari awal. Mendengarkan masukan dari komunitas dan meluangkan waktu untuk memahami apa yang disukai orang-orang tentang produk ini," terang Meta.

Tidak hanya desain saja yang benar-benar berubah. Ray-Ban Meta Smart Glasses juga meningkatkan kemampuannya sebagai kacamata pintar. Salah satu perubahan signifikan adalah kualitas audio dan fotografi.

Meta mengklaim audio yang dihasilkan oleh Ray-Ban Smart Glasses tersebut setara dengan audio premium buatan Echo Frames dan Bose Tempo. Jadi kacamata pintar dari Ray-Ban dan Meta itu bisa menggantikan headphone.