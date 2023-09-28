Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Instagram Bakal Hadirkan Restyle, AI Khusus Edit Gambar

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |18:35 WIB
Instagram Bakal Hadirkan <i>Restyle</i>, AI Khusus Edit Gambar
AI bernama Restyle akan hadir di Instagram (Foto: Meta)
A
A
A

JAKARTA - Instagram akan menghadirkan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan generatif untuk menedit gambar. Selain untuk mengedit, AI ini juga berfungsi membuat stiker baru di Instagram.

Menurut laporan Engadget, Kamis (28/9/2023), alat yang dinamakan 'Restyle' itu mirip dengan filter AI generatif supercharged. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan foto-foto menjadi tampilan yang berbeda.

“Bayangkan untuk mengetikkan deskripsi seperti cat air atau perintah yang lebih detail seperti kolase dari majalah dan koran dengan tepian sobek untuk mendeskripsikan tampilan dan nuansa baru dari gambar yang ingin Anda buat,” kata Meta.

Perusahaan akan meninjau alat baru yang disebut “Backdrop”, sebuah fitur green screen generatif yang didukung AI. Pengguna dapat memberi perintah untuk menempatkan diri di depan aurora borealis untuk hasil edit foto yang ciamik. 

Nantinya background foto akan otomatis diubah ke perintah yang relevan sehingga memberikan konten yang lebih berbeda dan menarik. Sayangnya tidak diketahui kapan restyle dan backdrop akan tersedia, Meta hanya menyebut segera.

Meta juga menambahkan postingan yang dibuat menggunakan backdrop dan restyle akan dilengkapi dengan label yang menunjukkan penggunaan AI untuk mengurangi kemungkinan orang salah mengira bahwa postingan merupakan konten buatan manusia.

Meta tidak membagikan seperti apa labelnya, tetapi layar info yang mengatakan gambar dihasilkan oleh Meta AI sebelumnya telah terlihat di Instagram. Jadi kemungkinan Meta juga akan menggunakan label yang serupa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/57/3161137/instagram-EPmH_large.jpg
5 Cara Melihat Siapa yang Stalking IG Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/54/3129701/instagram-9xT3_large.jpg
Instagram Uji Coba Fitur Baru, Reels Hanya Bisa Diakses dengan Kode Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/57/3073531/akun_instagram_ahmed_al_kaf_lenyap-zpSk_large.jpg
Akun Instagram Wasit Bahrain Vs Indonesia Ahmed Al Kaf Lenyap Usai Bikin Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/57/3068611/instagram-cwNy_large.jpg
Heboh Isu Fitur Archive Bakal Dihapus Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/54/3047423/instagram-zZlm_large.jpg
Akhirnya Turki Pulihkan Akses ke Instagram Setelah Diblokir 9 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/54/3043695/instagram-50pN_large.jpg
Turki Blokir Instagram Gara-Gara Postingan Duka Ismail Haniyeh Dihapus
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement