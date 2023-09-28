Instagram Bakal Hadirkan Restyle, AI Khusus Edit Gambar

JAKARTA - Instagram akan menghadirkan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan generatif untuk menedit gambar. Selain untuk mengedit, AI ini juga berfungsi membuat stiker baru di Instagram.

Menurut laporan Engadget, Kamis (28/9/2023), alat yang dinamakan 'Restyle' itu mirip dengan filter AI generatif supercharged. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan foto-foto menjadi tampilan yang berbeda.

“Bayangkan untuk mengetikkan deskripsi seperti cat air atau perintah yang lebih detail seperti kolase dari majalah dan koran dengan tepian sobek untuk mendeskripsikan tampilan dan nuansa baru dari gambar yang ingin Anda buat,” kata Meta.

Perusahaan akan meninjau alat baru yang disebut “Backdrop”, sebuah fitur green screen generatif yang didukung AI. Pengguna dapat memberi perintah untuk menempatkan diri di depan aurora borealis untuk hasil edit foto yang ciamik.

Nantinya background foto akan otomatis diubah ke perintah yang relevan sehingga memberikan konten yang lebih berbeda dan menarik. Sayangnya tidak diketahui kapan restyle dan backdrop akan tersedia, Meta hanya menyebut segera.

Meta juga menambahkan postingan yang dibuat menggunakan backdrop dan restyle akan dilengkapi dengan label yang menunjukkan penggunaan AI untuk mengurangi kemungkinan orang salah mengira bahwa postingan merupakan konten buatan manusia.

Meta tidak membagikan seperti apa labelnya, tetapi layar info yang mengatakan gambar dihasilkan oleh Meta AI sebelumnya telah terlihat di Instagram. Jadi kemungkinan Meta juga akan menggunakan label yang serupa.