Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Menambahkan Banyak Tautan di Profil Instagram

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |13:40 WIB
Cara Menambahkan Banyak Tautan di Profil Instagram
Tambah tautan Instagram (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Instagram menjadi platform media sosial yang sangat populer di mana bisa pengguna juga bisa menjadikannya sebagai akun bisnis. Nah, salah satu fitur yang sangat diinginkan oleh pengguna adalah kemampuan untuk menambahkan banyak tautan ke dalam bio Instagram mereka.

Diketahui hal ini dapat membuat pengguna untuk mengarahkan tautan ke media sosial lain, atau ke lapak e-commerce mereka. Tapi, Instagram diketahui membatasi pengguna untuk hanya satu tautan di bio mereka.

Namun demikian ada cara untuk mengatasi batasan ini dan menambahkan banyak tautan ke profil Anda. Berikut informasi mengenai cara untuk menambahkan banyak tautan di profil Instagram.

1. Mulailah dengan membuka halaman profil Anda. Cukup ketuk gambar profil Anda di sudut kanan bawah;

2. Selanjutnya, pilih opsi “Edit Profil”;

3. Ketuk “Tambahkan Tautan” untuk menambahkan tautan yang mengarah ke halaman web pilihan Anda;

4. Pilih ikon tambah (+) di sebelah “Tambahkan Tautan Eksternal”;

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/57/3161137/instagram-EPmH_large.jpg
5 Cara Melihat Siapa yang Stalking IG Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/54/3129701/instagram-9xT3_large.jpg
Instagram Uji Coba Fitur Baru, Reels Hanya Bisa Diakses dengan Kode Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/57/3073531/akun_instagram_ahmed_al_kaf_lenyap-zpSk_large.jpg
Akun Instagram Wasit Bahrain Vs Indonesia Ahmed Al Kaf Lenyap Usai Bikin Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/57/3068611/instagram-cwNy_large.jpg
Heboh Isu Fitur Archive Bakal Dihapus Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/54/3047423/instagram-zZlm_large.jpg
Akhirnya Turki Pulihkan Akses ke Instagram Setelah Diblokir 9 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/54/3043695/instagram-50pN_large.jpg
Turki Blokir Instagram Gara-Gara Postingan Duka Ismail Haniyeh Dihapus
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement