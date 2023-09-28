Cara Menambahkan Banyak Tautan di Profil Instagram

JAKARTA - Instagram menjadi platform media sosial yang sangat populer di mana bisa pengguna juga bisa menjadikannya sebagai akun bisnis. Nah, salah satu fitur yang sangat diinginkan oleh pengguna adalah kemampuan untuk menambahkan banyak tautan ke dalam bio Instagram mereka.

Diketahui hal ini dapat membuat pengguna untuk mengarahkan tautan ke media sosial lain, atau ke lapak e-commerce mereka. Tapi, Instagram diketahui membatasi pengguna untuk hanya satu tautan di bio mereka.

Namun demikian ada cara untuk mengatasi batasan ini dan menambahkan banyak tautan ke profil Anda. Berikut informasi mengenai cara untuk menambahkan banyak tautan di profil Instagram.

1. Mulailah dengan membuka halaman profil Anda. Cukup ketuk gambar profil Anda di sudut kanan bawah;

2. Selanjutnya, pilih opsi “Edit Profil”;

3. Ketuk “Tambahkan Tautan” untuk menambahkan tautan yang mengarah ke halaman web pilihan Anda;

4. Pilih ikon tambah (+) di sebelah “Tambahkan Tautan Eksternal”;