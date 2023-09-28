6 Tips Menjaga Cat Mobil di Cuaca Ekstrem

JAKARTA - Saat cuaca ekstrem melanda, pastinya perawatan mobil juga perlu ditingkatkan. Dan yang membuat rumit, selain panas yang berlebih cuaca juga kerap berubah menjadi hujan, sulit untuk diprediksi.

Tentu semua itu bisa mempengaruhi kondisi mobil, khususnya pada cat yang tidak dipungkiri bisa membuat pudar jika tidak diperhatikan dengan baik.

BACA JUGA:

Untuk itu agar cat mobil tetap terjaga dalam cuaca ekstrem, pemilik kendaraan perlu memberikan perhatian khusus pada perawatan mobilnya. Agar mobil tetap bersinar meskipun terkena panas, debu, atau hujan.

Penasaran dengan cara ampuhnya? Dikutip dari berbagai sumber, Kamis (28/9/2023), simak ulasannya berikut ini.

1. Parkirkan mobil di tempat teduh

Menyimpan mobil beroda empat di lokasi yang terlindungi seperti dalam garasi, di bawah naungan pohon yang memberikan keteduhan, atau di tempat parkir beratap adalah tindakan yang bijak.

Saat cuaca sangat panas, menempatkan mobil di lingkungan yang sejuk untuk melindunginya dari sinar matahari langsung atau hujan dapat membantu mencegah cat mobil dari menjadi pudar dengan cepat.

2. Cuci mobil setelah terkena hujan

Setelah terkena hujan, disarankan untuk segera mencuci dan mengeringkan mobil. Ini bertujuan untuk menghapus zat asam yang ada dalam air hujan yang dapat merusak cat mobil dan menyebabkan jamur.

Tidak perlu menggunakan sabun, cukup bilas dengan air bersih untuk menghilangkan air hujan dari permukaan mobil, dan pastikan mengeringkannya dengan baik agar debu tidak mudah menempel pada kendaraan.

BACA JUGA:

3. Hindari sinar matahari langsung

Paparan sinar matahari langsung pada mobil dapat mengurangi intensitas warna pada catnya. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari paparan sinar matahari secara langsung yang berlebihan pada mobil agar warna catnya tetap awet dan berkilau lebih lama.