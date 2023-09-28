Chery Omoda 5 GT Siap Mengaspal, Usung Mesin 1.6T GDI

JAKARTA - Misteri varian baru Chery Omoda 5 kian terungkap, selain nama yang diklaim sebagai Chery Omoda 5 GT, spesifikasi mobil SUV dari China itu pun juga mulai terkuak.

Dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (28/9/2023) ini, PT Chery Sales Indonesia (CSI) menyebutkan bahwa Chery Omoda 5 GT mengusung mesin turbo 1.6 dengan Turbo Gasoline Direct Injection (TGDI).

Mesin itu diklaim sebagai tipe terkuat di kelasnya. Diketahui mesin yang digunakan Chery Omoda 5 GT adalah mesin dengan kapasitas 1.6 liter TGDI. Mesin itu bisa menggelontorkan tenaga sebesar 197 daya kuda dan torsi 290 Nm.

Alhasil mesin ini jadi lebih besar dibandingkan saudaranya Chery Omoda 5 yang menggendong jantung mekanis 1,5 liter, diketahui memiliki tenaga 145 daya kuda dan torsi 230 Nm.

Tenaga Chery Omoda 5 GT juga lebih besar dibanding kompetitor yang sepadan bermesin turbo yakni Honda HRV-RS. Diketahui Honda HR-V RS memiliki tenaga sebesar 177 daya kuda dan torsi maksimal 240 Nm.

"Chery Omoda 5 GT adalah bukti nyata komitmen kami untuk memberikan produk premium yang bertenaga tinggi kepada konsumen Chery di Indonesia," ujar Qu Jizong, Executive Vice President PT Chery Sales Indonesia.