Hyundai Staria Versi Hybrid Terendus, Bersiap Meluncur?

JAKARTA - Hyundai sepertinya tidak ingin Toyota Alphard melenggang sendirian dengan pilihan mesin hybrid. Sebentar lagi Hyundai Staria juga punya pilihan mesin hybrid.

Kehadiran Hyundai Staria dengan mesin hybrid itu terdeteksi oleh situs otomotif Korea, Motograph, Kamis (28/9/2023) ini. Van berukuran besar itu terdeteksi sebagai mobil hybrid melalui stiker informasi mesin yang tertempel di Hyundai Staria. Stiker informasi mesin itu menyebutkan kode HEV yang artinya Hybrid Electric Vehicle.

BACA JUGA:

Pilihan mesin hybrid itu tentu jadi amunisi baru yang menyenangkan buat Hyundai. Soalnya van itu hingga kini masih mengandalkan mesin bensin dan diesel. Artinya kini Hyundai Staria punya pilihan mesin baru yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Disebutkan juga kemungkinan besar mesin yang digunakan untuk varian hybrid ini adalah mesin 1,6 turbo hybrid.

Mesin tersebut bisa menggelontorkan tenaga sebesar 230 daya kuda berkat kombinasi mesin dan motor listrik.

Tenaga sebesar itu justru cukup mumpuni dan bisa menawarkan efisiensi yang lebih baik. Apalagi jika dibandingkan dengan mesin V6 berkapasias 3,5 liter yang sudah lama digendong Hyundai Staria.

"Belum diketahui apakah versi hybrid ini masih dalam pengembangan atau memang akan segera diluncurkan dalam waktu dekat," tulis situs terebut.

BACA JUGA:

Intip Spesifikasi Luxeed S7, Mobil Listrik Buatan Huawei dan Chery

Meski telah mendapatkan pilihan mesin baru, Hyundai justru tidak melakukan perubahan besar dari segi desain. Mobil tersebut masih terlihat sama seperti Hyundai Staria yang juga dijual di Indonesia.