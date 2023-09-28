Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apakah Mobil Dinas Bisa Dijual? Simak Aturan Selengkapnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |06:17 WIB
Apakah Mobil Dinas Bisa Dijual? Simak Aturan Selengkapnya
Ilustrasi untuk aturan resmi mobil dinas yang bisa dijual ataupun tidak (Foto: Adi Haryanto)
JAKARTA- Salah satu dari kalian pasti pernah terbesit pertanyaan apakah mobil dinas bisa dijual? Pasalnya kendaraan jenis tersebut berasal dari pemerintah tanpa ada ikut campur tangan pengeluaran dari pihak yang menggunakannya.

Oleh karena itu hal ini menarik untuk diulas lebih dalam dan detail terkait peranan mobil dinas yang diperjual belikan. Simak ulasan satu ini untuk mengetahui kebenarannya.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Kamis (28/9/2023) terkait apakah mobil dinas boleh di jual.

Peran dan Fungsi Mobil Dinas

Sebelum masuk padat tahapan pejualan mobil dinas, maka ada baiknya Anda pahami lebih rinci mengenai peran dan fungsi mobil dinas. Pada dasarnya kendaran dinas memiliki fungsi dan peran sebagai alat operasional yang dibutuhkan oleh Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Yang dimaksud dengan Kendaraan Perorangan Dinas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 adalah:

“Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.”

Namun perlahan kendaraan pasti memiliki masa/umur penggunaan sehingga dalam setiap tahunnya mengalami penyusutan nilai. Walaupun nilai dari alat operasional tersebut terus menyusut namun dari sisi biaya pemeliharaan alat-alat operasional tersebut tidak menyusut, bahkan cenderung membesar.

Hal itu dikarenakan bahwa adanya kerusakan pemakaian dan umur sparepart yang butuh penggantian sehingga kerap kali semakin membengkak. Hal ini tentu akan membebani anggaran Pemerintah sehingga muncul lah sebuah program dan aturan bahwa kendaraan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dilakukan penjualan baik secara lelang maupun tanpa lelang.

Halaman:
1 2
      
