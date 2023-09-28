Sony Mulai Lebarkan Sayap, Horizon Forbidden West Hadir di PC Tahun Depan

JAKARTA - Game PlayStation Horizon Forbidden West dipastikan hadir di PC pada awal tahun 2024 mendatang. Game eksklusif PlayStation itu sebelumnya hadir dengan bantuan dari pengembang port internal Nixxes Software yang diakuisisi pada tahun 2021.

Sony mengumumkan “edisi lengkap” Horizon Forbidden West yang juga akan tersedia di PS5 pada 5 Oktober 2023. Sekadar informasi, edisi lengkap itu sudah mencakup permainan dasar, perluasan Burning Shores, dan tambahan DLC lainnya seperti buku seni digital serta soundtrack.

Dikutip dari The Verge, Kamis (28/9/2023), Sony juga berencana melempar setengah dari gamenya di PC dan seluler pada tahun 2025. Game seperti Horizon Forbidden West dan Ratchet & Clank: Rift Apart diprediksi akan meningkatkan kehadiran game Sony lebih dari sekadar konsol PS4 dan PS5.

Sony juga dikabarkan sedang mempertimbangkan peluncur PlayStation PC setelah referensinya terlihat di Marvel’s Spider-Man Remastered untuk PC tahun lalu. Sony pertama kali mulai menggunakan label PlayStation PC pada tahun 2021, tak lama setelah mengakuisisi Nixxes.

Horizon Forbidden West sendiri mengambil latar enam bulan setelah berakhirnya Horizon Zero Dawn, dengan dunia mengesankan yang penuh dengan pegunungan bersalju dan rawa-rawa hutan untuk dijelajahi. Versi PC akan tersedia di Steam dan Epic Games Store.

Pada seri pertamanya, Horizon Zero Dawn, game ini berhasil menggoda calon pembeli PS5 beberapa tahun lalu. Selain grafis yang kece, jalan cerita game ini juga sukses mendapatkan pujian dari para kritikus.

Namun jika melihat langkah Sony untuk melempar sejumlah game eksklusif mereka ke PC dapat menjadi sinyal bahwa mereka mulai melebarkan sayap ditengah persaingan konsol dalam beberapa tahun terakhir.

(Saliki Dwi Saputra )