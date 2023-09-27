5 Masalah iPhone 15 yang Sering Dilaporkan, Apa Solusinya?

JAKARTA - Kehadiran iPhone 15 masih menjadi euforia di berbagai belahan dunia. Namun, beberapa dari pengguna seperti terpatahkan semangat menggunakan ponsel terbaru. Pasalnya, banyak keluhan yang dialami selama menggunakan iPhone 15 dalam beberapa hari.

Banyak laporan yang ditujukan untuk Apple perihal masalah yang dialami pada iPhone 15. Untungnya, Apple dengan sigap menanggapi keluhan-keluhan para pengguna produknya tersebut. Apple mengatakan bahwa kendala yang terjadi sedang dalam proses pengerjaan untuk memperbarui perangkat lunak sebagai solusi penanganan masalah yang terjadi.

Bagi calon pembeli iPhone 15, berikut ini rangkuman keluhan yang terjadi pada iPhone 15 yang bisa diketahui, agar tidak terkejut ketika masalah tersebut dialami iPhone 15 Anda.

Berikut lima masalah iPhone 15 yang sering kali dilaporkan.

1. Suhu iPhone 15 terlalu panas





Beberapa pengguna melaporkan iPhone 15 menjadi terlalu panas saat digunakan. Suhu terlalu panas pada iPhone 15 ini terjadi setelah digunakan untuk bermain game, merekam video 4K, serta saat mengisi daya yang membuat ponsel mendesis. Panasnya ponsel ini mengakibatkan iPhone 15 tidak nyaman untuk digunakan menelepon.

Dikutip dari Mashable, Rabu (27/9/2023), Android Authority telah menguji overheating yang dialami iPhone 15 tersebut, yang ternyata lebih panas dibandingkan perangkat seluler terbaru keluaran Google dan Samsung. Dengan pembaruan perangkat lunak, Apple diharap dapat mengatasi masalah overheating ini.

2. Bug dalam mentransfer data





Beberapa pengguna iPhone 15 tidak beruntung terjebak dalam loop boot up logo Apple ketika mencoba mentransfer data dari iPhone lama mereka. Untungnya, Apple telah mengatasi masalah ini.

Pembaruan iOS telah mengatasi masalah ini bagi pengguna pada hari peluncurannya. Pemilik iPhone 15 baru akan melihat opsi untuk meningkatkan ke iOS baru pada pengaturan.

Pengguna yang terjebak dalam masalah ini dapat melakukan serangkaian tindakan singkat untuk mengatur ulang perangkat mereka dan meningkatkan ke iOS baru, sehingga mereka dapat meluncurkan penyiapan tanpa hambatan.

3. iOS yang lambat

Beberapa pengguna iPhone 15 juga mengeluhkan bahwa smartphone ini mengalami kelambatan atau kinerja yang tidak stabil. Masalah ini kemungkinan besar disebabkan oleh iOS 17 yang baru saja dirilis, bukan iPhone 15.

Selain itu, banyak aplikasi yang mungkin belum diperbarui untuk iPhone baru atau iOS 17, oleh karena itu masalah dengan perangkat lunak yang lama akan diperbaiki segera setelah pembaruan tersebut tersedia.