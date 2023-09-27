Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Seri iPhone 15 Resmi Masuk Indonesia, Kantongi Sertifikat TKDN 35 Persen

Maruf El Rumi , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |12:35 WIB
Seri iPhone 15 Resmi Masuk Indonesia, Kantongi Sertifikat TKDN 35 Persen
iPhone 15 Series telah mengantongi TKDN dari Kemenperin. (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Kabar baik datang untuk penggemar Apple setelah iPhone 15 Series resmi masuk Indonesia. Indikasi itu terlihat dari masuknya iPhone 15 Series sudah mengantongi sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Raksasa teknologi Amerika Serikat, Apple telah merilis iPhone 15 Series dalam acara yang 'Wonderlust', di California, Rabu (13/9/2022) dini hari WIB. iPhone 15 Series terdiri dari iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro hingga iPhone 15 Pro Max.

Di beberapa negara, termasuk negara tetangga Singapura, China, iPhone 15 Series sudah diluncurkan secara offline. Penjualan offline di Singapura tersebut mulai dilakukan pada 22 September 2023, bersamaan dengan Amerika Serikat, China dan beberapa negara lainnya.

Indonesia sendiri, belum ada kabar kapan iPhone 15 Series akan diluncurkan. Pemegang lisensi resmi di Indonesia belum memberikan tanda sama sekali. Sebelum akhirnya muncul di situs resmi Kemenperin, dengan masuknya iPhone 15 Series dalam daftar HP yang mendapatkan sertifikat TKDN.

PT Apple Indonesia mengantongi sertifikat TKDN untuk sejumlah ponsel yang diduga untuk iPhone 15 Series, dengan nilai 35%. Nomor series yang disinyalir sebagai kode untuk iPhone 15 Series adalah A3090 untuk kode iPhone 15, A3094 (iPhone 15 Plus), A3106 (iPhone 15 Pro) serta A3102 (iPhone 15 Pro).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/57/3006413/iphone_15_mashable-pBiJ_large.jpeg
iPhone 15 Pro Max Jadi Smartphone Terlaris pada Kuartal I 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/57/2936505/begini-cara-mengatasi-layar-iphone-15-yang-terlalu-terang-MFwVIfyKOT.jpg
Begini Cara Mengatasi Layar iPhone 15 yang Terlalu Terang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/57/2927782/ngecas-iphone-15-lelet-begini-solusinya-G6BUjUiJVT.jpeg
Ngecas iPhone 15 Lelet? Begini Solusinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/54/2912546/nahas-pemilik-pertama-iphone-15-di-indonesia-viral-karena-masalah-utang-6aV13YXrp0.jpeg
Nahas, Pemilik Pertama iPhone 15 di Indonesia Viral karena Masalah Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/57/2909865/apple-hadirkan-sederet-fitur-baru-di-ios-17-1-qC3sLb8Giw.jpg
Apple Hadirkan Sederet Fitur Baru di iOS 17.1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/27/57/2909539/telkomsel-tshop-hadirkan-iphone-15-dan-iphone-15-pro-tawarkan-paket-bundling-menarik-6VR2emAp5W.jpeg
Telkomsel TShop Hadirkan iPhone 15 dan iPhone 15 Pro, Tawarkan Paket Bundling Menarik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement