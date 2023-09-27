Seri iPhone 15 Resmi Masuk Indonesia, Kantongi Sertifikat TKDN 35 Persen

JAKARTA - Kabar baik datang untuk penggemar Apple setelah iPhone 15 Series resmi masuk Indonesia. Indikasi itu terlihat dari masuknya iPhone 15 Series sudah mengantongi sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Raksasa teknologi Amerika Serikat, Apple telah merilis iPhone 15 Series dalam acara yang 'Wonderlust', di California, Rabu (13/9/2022) dini hari WIB. iPhone 15 Series terdiri dari iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro hingga iPhone 15 Pro Max.

Di beberapa negara, termasuk negara tetangga Singapura, China, iPhone 15 Series sudah diluncurkan secara offline. Penjualan offline di Singapura tersebut mulai dilakukan pada 22 September 2023, bersamaan dengan Amerika Serikat, China dan beberapa negara lainnya.

Indonesia sendiri, belum ada kabar kapan iPhone 15 Series akan diluncurkan. Pemegang lisensi resmi di Indonesia belum memberikan tanda sama sekali. Sebelum akhirnya muncul di situs resmi Kemenperin, dengan masuknya iPhone 15 Series dalam daftar HP yang mendapatkan sertifikat TKDN.

PT Apple Indonesia mengantongi sertifikat TKDN untuk sejumlah ponsel yang diduga untuk iPhone 15 Series, dengan nilai 35%. Nomor series yang disinyalir sebagai kode untuk iPhone 15 Series adalah A3090 untuk kode iPhone 15, A3094 (iPhone 15 Plus), A3106 (iPhone 15 Pro) serta A3102 (iPhone 15 Pro).