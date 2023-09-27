Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Meta Akui Sulit Hapus Akun Threads dan Instagram Secara Terpisah

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |10:40 WIB
Meta Akui Sulit Hapus Akun Threads dan Instagram Secara Terpisah
Threads (Foto: Forbes)
A
A
A

PELUNCURAN Threads bulan Juli lalu menuai keluhan dari para pengguna. Salah satunya adalah pilihan menghapus akun Threads tanpa harus menghapus akun Instagram yang tertaut satu sama lain.

Dilansir dari TechCrunch, Kamis (28/9/2023), Kepala Privasi Produk Meta, Michel Protti mengonfirmasi bahwa pihaknya saat ini tengah berupaya meluncurkan fitur penghapusan akun Threads secara terpisah dari Instagram. Mereka menyebut fitur tersebut diperkirakan hadir pada bulan Desember mendatang.

Protti menyebutkan kesulitan teknis yang dihadapi perusahaan dalam mengupayakan kehadiran fitur yang dimaksud. Belum lagi banyaknya permintaan penghapusan akun Threads saat baru dirilis, hal inilah yang menjadikan Meta berfokus untuk meluncurkan setidaknya fitur untuk menonaktifkan akun atau mengaturnya menjadi pribadi.

“Secara teknis, sangat sulit untuk mengizinkan penghapusan akun Threads terpisah tanpa menghapus akun Instagram Anda secara keseluruhan," kata Protti.

"Jadi kami memberikan perhatian khusus untuk memastikan pengguna masih dapat menggunakan hak penghapusannya, dengan menonaktifkan akun untuk menyembunyikan semua konten, menyetelnya ke pribadi, atau menghapus thread secara individual,” sambungnya.

Tidak sampai di situ, Meta yang mengintegrasikan Threads dengan fediverse diketahui juga tengah mengevaluasi postingan Threads yang masuk ke server lain dan dihapus oleh pembuatnya untuk mengetahui pengaruh apa yang akan terjadi setelahnya.

Di sisi lain, sejak diluncurkan pada bulan Juli lalu, Threads sendiri sempat menarik perhatian publik karena dianggap akan menjadi kompetitor X. Di awal peluncuran, platform tersebut bahkan mampu mencapai 100 juta pengguna.



      
Topik Artikel :
X Instagram META Akun Threads Threads
