Tampilan Baru WhatsApp akan Lebih Ringkas dan Sederhana

TAMPILAN baru pada aplikasi perpesanan WhatsApp mulai terlihat di versi beta terbaru. WhatsApp kian berevolusi untuk memenuhi permintaan pengguna yang terus meningkat dengan merombak tampilan UI demi menciptakan desain yang lebih menarik.

Hingga beberapa tahun setelah peluncurannya, WhatsApp mengandalkan fitur-fitur andalannya yang sudah dikenal luas untuk menonjolkan diri dari para pesaing. Seiring berjalannya waktu, dengan semakin banyaknya aplikasi perpesanan terenkripsi lain yang menyusul, aplikasi ini mengadopsi banyak fitur baru untuk mengikuti permintaan pengguna yang terus berubah.

BACA JUGA: Cara Blokir WhatsApp tapi Foto Profil Tetap Ada

Dilansir dari situs Android Police, Rabu (27/9/2023) beberapa fitur penting, seperti warna dan ikon UI, sebagian besar tetap sama di semua pembaruan yang sudah pernah dilakukan WhatsApp. Tetapi ada perombakan yang sedang berlangsung untuk mengubah keseluruhan tampilan UI WhatsApp.

Dalam waktu dekat, aplikasi ini akan menyingkirkan interface pengguna yang sudah familiar untuk tampilan yang lebih modern, meskipun dukungan tema dinamis Material You tampaknya belum tersedia. Meskipun tanggal resmi pembaruan masih belum jelas, tampilan baru ini cukup menjanjikan mengingat Meta tengah melakukan beberapa uji coba.

Versi beta terbaru memberi sekilas gambaran tentang UI versi terbaru. WhatsApp untuk Android versi 2.23.20.10 beta menampilkan kategori obrolan yang sudah dikelompokan berdasarkan semua obrolan, pesan yang belum terbaca, kontak, dan obrolan grup.

Menariknya lagi, pembaruan ini akan menghadirkan 'gelembung obrolan' yang awalnya berada di pojok kanan atas menjadi ke kanan bawah dan sedikit menggantung.

Dalam sumber yang sama disebutkan jika kemungkinan akan ada beberapa pembaruan berikutnya dalam beberapa waktu ke depan, sebelum akhirnya dirilis secara global. (Salsabila Nur Azizah)

(Saliki Dwi Saputra )