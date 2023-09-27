Layanan Internet Berbasis Satelit, Pakar: Salah Kalau Starlink Punya Biaya Murah

JAKARTA - Layanan internet berbasis satelit, Starlink menawarkan pengalaman menjelajah internet dengan kecepatan tinggi. Teknologi milik perusahaan Elon Musk yang dikabarkan akan merambah pasar RI tersebut diketahui berkecepatan hingga 200 mbps. Namun, sejumlah pakar menganggap hal tersebut juga sejalan dengan biaya yang terbilang tidak murah.

Dilansir dari situs CNET, Rabu (27/9/2023) Starlink yang secara teknis menjadi bagian dari divisi SpaceX telah mengirimkan ribuan satelit ke luar angkasa untuk memperluas jaringan layanan internet mereka. Data terbaru pada Agustus 2023, Starlink dilaporkan telah mengorbitkan sekitar 4.519 satelit di luar angkasa.

Starlink menggunakan ribuan satelit kecil, yakni satelit LEO yang mengelilingi Bumi hanya pada ketinggian 300 mil di atas permukaan. Orbit geostasioner yang diperpendek ini disebut mampu meningkatkan kecepatan internet dan mengurangi tingkat latensi, sebagaimana dikutip dari TechTarget.

Lebih lanjut, dalam penggunaannya layanan internet Starlink membutuhkan parabola untuk menerima sinyal dan meneruskan bandwidth ke router. Pada pemasangan awal, pengguna akan menerima kit Starlink yang mencakup parabola, dudukan antena parabola, dan unit dasar router Wi-Fi. Starlink juga dilengkapi dengan kabel daya untuk unit dasar dan kabel sepanjang 75 kaki untuk menghubungkan antena parabola ke router.

Adapun harga yang dipatok untuk pemasangan awal dengan parabola dan router cukup besar yakni sekitar 499 dolar AS atau Rp7,7 juta. Dengan biaya awal tersebut, pengguna layanan internet ini juga harus membayar biaya bulanan setelahnya sekitar 199 dolar AS atau Rp3 jutaan.

Terbaru, pada 2022 Starlink dikabarkan telah memperbarui penawaran mereka lewat tiga tingkatan paket layanan dengan kecepatan dan harga yang bervariasi. Tiga paket dalam tingkat tersebut berharga 250 dolar AS, 500 dolar AS, atau 1.500 dolar AS per bulan, ditambah pembayaran awal sebesar 2.500 dolar AS untuk peralatan.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi sebagaimana dilaporkan Okezone juga menyebutkan bahwa meskipun kecepatan yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari operator internet di Indonesia yang rata-rata hanya 20.5 mbps, biaya yang dibutuhkan dalam penggunaan Starlink nantinya juga tidak akan murah.

"Salah pemahaman juga apabila dikatakan starlink ini punya biaya yang murah," kata Heru dalam Market Review IDXChannel.