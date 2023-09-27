Meta Ingin Rilis Chatbot AI untuk Menarik Gen Z

META berencana akan menghadirkan sejumlah chatbot AI yang memiliki karakteristik kepribadian guna menarik perhatian Gen Z ke berbagai platformnya.

Rencananya mereka akan meluncurkan chatbot ini ke berbagai situs media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Whatsapp, tanpa terikat pada satu platform di bawah merek Meta.

Menurut laporan dari The Wall Street Journal, Selasa (26/9/2023), karyawan Meta telah melakukan uji coba dengan bot generatif ini dalam beberapa waktu terakhir.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterlibatan dalam percakapan, meskipun beberapa di antaranya juga akan menyediakan alat produktivitas seperti pengkodean.

Pernyataan ini mencerminkan bahwa Meta tidak hanya fokus pada memberikan bantuan praktis, tetapi juga berusaha untuk memberikan hiburan dan interaksi positif kepada pengguna mereka.

Selain itu, terdapat bot yang dikenal sebagai “Alvin the Alien,” yang dilaporkan akan meminta informasi pribadi pengguna dalam upayanya untuk memahami manusia. Meski hal ini menimbulkan kekhawatiran, namun langkah ini diklam sebagai keseriusan Meta dalam menjaga privasi pengguna.