Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Meta Ingin Rilis Chatbot AI untuk Menarik Gen Z

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |11:11 WIB
Meta Ingin Rilis Chatbot AI untuk Menarik Gen Z
Meta kembangkan Chatbot AI untuk Gen Z (Foto: Istimewa)
A
A
A

META berencana akan menghadirkan sejumlah chatbot AI yang memiliki karakteristik kepribadian guna menarik perhatian Gen Z ke berbagai platformnya.

Rencananya mereka akan meluncurkan chatbot ini ke berbagai situs media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Whatsapp, tanpa terikat pada satu platform di bawah merek Meta.

Menurut laporan dari The Wall Street Journal, Selasa (26/9/2023), karyawan Meta telah melakukan uji coba dengan bot generatif ini dalam beberapa waktu terakhir.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterlibatan dalam percakapan, meskipun beberapa di antaranya juga akan menyediakan alat produktivitas seperti pengkodean.

Pernyataan ini mencerminkan bahwa Meta tidak hanya fokus pada memberikan bantuan praktis, tetapi juga berusaha untuk memberikan hiburan dan interaksi positif kepada pengguna mereka.

Selain itu, terdapat bot yang dikenal sebagai “Alvin the Alien,” yang dilaporkan akan meminta informasi pribadi pengguna dalam upayanya untuk memahami manusia. Meski hal ini menimbulkan kekhawatiran, namun langkah ini diklam sebagai keseriusan Meta dalam menjaga privasi pengguna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/57/3131935/mark_zuckerberg-opyR_large.jpg
Sebut TikTok Ancaman Serius, Zuckerberg Akui Pertumbunan Meta Terhambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/57/3131915/meta-In3d_large.jpg
Meta Klaim Rutin Sisir Konten Berbahaya di Facebook hingga Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/54/3107951/meta-clXe_large.jpg
Respons Rencana Stargate, Meta Gelontorkan 65 Miliar Dollar AS Kembangkan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/57/3099401/serangan_israel_di_gaza-bSwQ_large.jpg
Cara Meta Batasi Pemberitaan Genosida Israel di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/54/3093484/meta-pMj1_large.jpg
Zuckerberg Sebut Pengguna Meta AI Hampir 600 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/57/3091301/meta-tyhi_large.jpg
Meta Bakal Bikin Kabel Internet Bawah Laut Jangkau Seluruh Dunia, Investasinya 10 Miliar Dolar AS
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement