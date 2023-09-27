Cek 13 HP Harga Rp1 Jutaan yang Patut Dibeli

JAKARTA- Setidaknya ada 13 HP harga Rp1 jutaan yang bisa jadi rekomendasi HP Android murah. Daftar HP ini sangat patut untuk dipertimbangkan bila ingin membeli dalam waktu dekat.

Sebab deretan smartphone ini menawarkan beberapa fitur canggih dan spek yang gahar dengan harga yang terjangkau pastinya.

Tentu saja bujet smartphone di kisaran harga Rp1 jutaan ini layak untuk dibeli dan tidak akan membuat kantong kamu kering.

Lantas ada apa saja dalam deretan HP bagus berkualitas dengan harga Rp1 jutaan?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (27/9/2023) terkait HP murah, bagus dengan spek mampuni harga Rp1 jutaan.

13 Rekomendasi HP Harga Rp1 Jutaan

1. Realme C51

HP pertama harga Rp1 jutaan yang bisa kamu pinang adalah Realme C51. Mengapa demikian? Dengan bujet hanya Rp1.899.000 kamu sudah bisa memiliki HP dengan keunggulan fitur kamera 50 MP, daya baterai 5000mAh, prosesor Unisoc T612 yang disokong RAM 4 GB dan memori penyimpanan 64 GB dan 128 GB.