Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cek 13 HP Harga Rp1 Jutaan yang Patut Dibeli

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |06:28 WIB
Cek 13 HP Harga Rp1 Jutaan yang Patut Dibeli
Ilustrasi untuk HP harga Rp1 jutaan (Foto:Okezone.com/Unsplash)
A
A
A

JAKARTA- Setidaknya ada 13 HP harga Rp1 jutaan yang bisa jadi rekomendasi HP Android murah. Daftar HP ini sangat patut untuk dipertimbangkan bila ingin membeli dalam waktu dekat.

Sebab deretan smartphone ini menawarkan beberapa fitur canggih dan spek yang gahar dengan harga yang terjangkau pastinya.

Tentu saja bujet smartphone di kisaran harga Rp1 jutaan ini layak untuk dibeli dan tidak akan membuat kantong kamu kering.

Lantas ada apa saja dalam deretan HP bagus berkualitas dengan harga Rp1 jutaan?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (27/9/2023) terkait HP murah, bagus dengan spek mampuni harga Rp1 jutaan.

13 Rekomendasi HP Harga Rp1 Jutaan

1. Realme C51

HP pertama harga Rp1 jutaan yang bisa kamu pinang adalah Realme C51. Mengapa demikian? Dengan bujet hanya Rp1.899.000 kamu sudah bisa memiliki HP dengan keunggulan fitur kamera 50 MP, daya baterai 5000mAh, prosesor Unisoc T612 yang disokong RAM 4 GB dan memori penyimpanan 64 GB dan 128 GB.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/57/3150109//redmi_14c_menjadi_salah_satu_ponsel_rp1_jutaan_dengan_ram_besar-EAbp_large.jpg
5 HP Murah Harga di Bawah Rp1 Juta dengan RAM 8GB
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement