HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Spesifikasi Luxeed S7, Mobil Listrik Buatan Huawei dan Chery

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |19:24 WIB
Intip Spesifikasi Luxeed S7, Mobil Listrik Buatan Huawei dan Chery
Luxeed S7, Mobil listrik kolaborasi Huawei dan Chery. (Doc. Carnewschina)
A
A
A

JAKARTA - Baru-baru ini, Huawei mengumumkan bahwa mobil listrik yang dikembangkan dengan Chery, akan resmi dijual pada November 2023.

Mobil yang memiliki nama Luxeed S7 itu, merupakan merk premium Chery yang dikembangan dengan Huawei. Sedangkan untuk S7 merupakan kode mobil pertama atas hasil kerjasama ini.

 BACA JUGA:

Dalam hal ini, Chery akan berperan sebagai pemegang merk dagang dan logo, sedangkan Huawei berperan sebagai mitra R&D.

Nantinya, Luxeed S7 akan diperkenalkan di acara Guangzhou Auto Show pada 17 November 2023. Spesifikasi dan fitur yang ditawarkan oleh mobil ini pun bukan main-main, berikut spesifikasinya seperti dilansir dari carnewschina, Rabu (27/9/2023).

Spesifikasi Luxeed S7

Sedan listrik berukuran sedang ini akan menjadi mobil pertama yang menggunakan OS Harmony Huawei, sehingga memungkinkan penggunanya untuk menjalankan multiscreen sharing function untuk mewujudkan tampilan yang simultan di kabin mobil.

Selain itu mobil ini memiliki LiDAR yang diharapkan dapat menampilkan sistem mengemudi otonom Huawei ADS 2.0.

Huawei ADS 2.0 sendiri merupakan generasi kedua ADAS Huawei. Fitur ini menawarkan jaringan Birds Eye View (BEV) dan jaringan General Obstacle Detection (GOD) yang dapat digunakan untuk melihat objek abnormal seperti pohon tumbang, kendaraan terbalik, dan sebagainya.

 BACA JUGA:

Luxeed S7 memiliki panjang 4971 mm, lebar 1963 mm dan tinggi 1474 mm. Sementara itu, mobil ini dapat menggunakan roda 245/50 R19, 245/24 R20, dan 255/40 R21.

Telusuri berita ototekno lainnya
