HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pebasket NBA Ini Kesal Isi Bensin Rolls-Royce Mahal, Langsung Kepikiran Mobil Listrik

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |19:11 WIB
Pebasket NBA Ini Kesal Isi Bensin Rolls-Royce Mahal, Langsung Kepikiran Mobil Listrik
Momen Jimmy Butler kaget isi bensin mobil Rolls-Royce mahal. (doc. Twitter)
A
A
A

JAKARTA - Jimmy Butler, pebasket NBA dari klub Miami Heat, marah karena harus mengeluarkan uang sebesar USD145 atau setara Rp2,2 juta untuk mengisi bensin mobil Rolls-Royce.

Lewat unggahan Insta Story di akun Instagram resmi miliknya, Rabu (27/9/2023) ini, Jimmy merasa benar-benar tidak percaya kalau dia harus mengeluarkan uang sebesar itu untuk mengisi bensin sebanyak 75 liter. Artinya satu liter bensin yang dia beli harganya nyaris mencapai Rp30.000.

"Ini benar-benar perampokan tingkat tinggi," ujar Jimmy kesal.

"Kalau saya ngaku salah masukkan jenis bensin, apakah mereka mau mengembalikan uang saya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
