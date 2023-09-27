Pebasket NBA Ini Kesal Isi Bensin Rolls-Royce Mahal, Langsung Kepikiran Mobil Listrik

JAKARTA - Jimmy Butler, pebasket NBA dari klub Miami Heat, marah karena harus mengeluarkan uang sebesar USD145 atau setara Rp2,2 juta untuk mengisi bensin mobil Rolls-Royce.

Lewat unggahan Insta Story di akun Instagram resmi miliknya, Rabu (27/9/2023) ini, Jimmy merasa benar-benar tidak percaya kalau dia harus mengeluarkan uang sebesar itu untuk mengisi bensin sebanyak 75 liter. Artinya satu liter bensin yang dia beli harganya nyaris mencapai Rp30.000.

"Ini benar-benar perampokan tingkat tinggi," ujar Jimmy kesal.

"Kalau saya ngaku salah masukkan jenis bensin, apakah mereka mau mengembalikan uang saya," lanjutnya.