Meriahkan Japan Mobility Show 2023, Mitsubishi Bakal Pamer Mobil Listrik Baru

JAKARTA – Mitsubishi mulai serius dalam bermain di segmen kendaraan listrik dengan memperkenalkan sejumlah lini elektrifikasinya. Terbaru, mereka memperlihatkan sebuah teaser kendaraan listrik yang menyerupai konsep minivan offroad.

Pada gambar yang tersebar, hanya memperlihatkan bagian depan mobil yang didominasi desain mengotak dan mengisyaratkan ground clearence yang tinggi.

Terlihat juga DRL LED hang membentuk huruf T dan emblem Mitsubishi yang menyala.

Lalu terlihat juga atap pop-up dan kursi penumpang depan yang menghadap ke belakang. Selain itu, ada sejumlah orang yang berjalan kaki lengkap dengan peralatan advanture yang menandakan mobil ini bisa memuat enam penumpang dan ruang bagasi yang luas.

Sejauh ini, Mitsubishi masih merahasiakan detail mobil listrik terbarunya. Tetapi dari detail yang diperlihatkan melalui teaser tersebut, diyakini itu adalah mobil yang memiliki daya jelajah tinggi.