4 Rekomendasi Mobil Bekas untuk Natal dan Tahun Baru

JAKARTA - Rekomendasi mobil bekas untuk Natal dan Tahun Baru menarik untuk Anda ketahui, terlebih bagi yang ingin mempersiapkan pulang kampung dengan kendaraan baru.

Dan tidak dipungkiri banyak orang yang mempersiapkan uang dan waktu untuk mengunjungi keluarga, dan salah satu pilihan kendaraan yang tepat ialah mobil sedan.

Sebab, mobil sedan memiliki suspensi yang bisa dibilang empuk. Apalagi saat ini, banyak mobil sedan mewah yang dapat diboyong dengan harga terjangkau di pasaran mobil bekas.

Penasaran dengan rekomendasinya? Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (27/9/2023), simak ulasannya berikut ini.

Rekomendasi mobil bekas untuk Natal dan Tahun Baru

1. Honda Accord

Rekomendasi mobil bekas untuk Natal dan Tahun Baru pertana ada Honda Accord generasi kedelapan yang menawarkan banyak fitur premium dan mempunyai handling sporty, seperti mobil Honda lainnya.

Mobil sedan ini memiliki desain serba sporty, yang dimana bagian bodi dipenuhi dengan tarikan garis tajam.

Accord generasi kedelapan ini dijual dipasaran sekitar Rp120 - Rp140 jutaan untuk model 2010 atau kurang.

2. Toyota Camry XV40

Toyota Camry XV40 merupakan mobil sedan yang identik dengan pejabat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Mobil ini memiliki desain modern dan fitur canggih.

Saat ini, mobil sedan ini dapat ditemukan dan diboyong dengan harga di pasaran mobil bekas sekitar Rp140 jutaan.

3. Nissan Teana

Nissan Teana merupakan sedan premium alternatif dari Toyota Camry dan Honda Accord. Mobil ini terkenal dengan suspensinya yang empuk dan fitur Teana tidak jauh beda dengan Camry atau Accord.