Viral Perbandingan Kamera iPhone 6 dan iPhone 15 Pro Max, Ini Kata Warganet!

JAKARTA – Sebuah video pendek di dunia maya berusaha memberikan gambaran perbandingan kamera iPhone 6 dengan iPhone 15 Pro Max. Lantas seperti apa perbedaannya?

Video tersebut pertama kali diunggah oleh fotografer asal Australia, Peter Yan. Video itu kemudian diunggah ulang oleh akun @wealth yang fokus mengulas bisnis dan teknologi, Senin (25/9/2023).

Tampak video yang direkam melalui iPhone 15 Pro Max memiliki gambar yang lebih smooth dengan cahaya yang lebih tajam daripada iPhone 6, meski keduanya di ambil dengan 5x zoom yang sama.

“iPhone 15 Pro Max memiliki sistem lensa tetraprisma yang mampu melakukan zoom optik hingga 5x, yang merupakan peningkatan dari kemampuan zoom 3x pada model sebelumnya!” bunyi keterangan Wealth .

“Di samping lensa 13mm kamera ultrawide, iPhone 15 Pro Max memiliki rentang zoom optik maksimum 9,2x. Kemampuan baru kamera ini merupakan fitur yang menonjol pada model terbaru.” lanjutnya.

Seperti diketahui, Apple menyematkan kamera 48MP pada iPhone 15 Pro Max dengan ukuran sensor yang lebih besar. Resolusi defaultnya adalah 24MP yang dapat menangkap gambar pada kedalaman 24mm, 28mm, dan 35mm. Kemampuan telefotonya dibuat lebih canggih dari versi reguler.

iPhone 15 Pro Max mampu merekam dengan kualitas 4K pada 24 fps, 25fps, 30 fps, atau 60 fps. Kameranya juga mendukung perekaman video HD 1080p, dan video HD 720p. Kemampuan telefotonya dibuat lebih canggih dari versi biasa. Melalui kamera belakang 12MP, kamera ini dapat memperbesar gambar secara optik hingga 5x.

Kamera wide-nya juga mendapat sedikit peningkatan, dengan fitur anti-reflektif saat digunakan di malam hari. Ada juga dukungan makro untuk objek yang lebih tajam dan detail.