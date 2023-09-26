4 Kontroversi Elon Musk yang Bikin Geleng-geleng Kepala

JAKARTA – Elon Musk menjadi salah satu orang terkaya di dunia yang memiliki banyak perusahaan besar. Sosoknya piawai dalam mengembangkan Tesla, SpaceX, hingga Neuralink.

Meski dikenal pintar dan pekerja keras, namun ulah Elon Musk sering kali membuat warganet geleng-geleng kepala. Pasalnya, di balik ketenarannya, banyak sekali kontroversi yang telah dibuatnya.

Lantas apa saja kontroversi yang pernah dia buat? Simak empat daftar kontroversi Elon Musk yang menggemparkan dunia di bawah ini.

1. Klaim uji coba implan chip Neuralink pada monyet

Neuralink milik Elon Musk telah melakukan uji coba terhadap hewan untuk menanamkan chip di otak mereka. Dia pernah mengklaim bahwa tidak ada monyet percobaan yang mati akibat implan Neuralink.

Namun menurut laporan Komite Dokter untuk Pengobatan yang Bertanggung Jawab, monyet-monyet tersebut dilaporkan menderita pembengkakan otak, kelumpuhan, kejang, depresi, dan korteks serebral yang "rusak" disertai masalah lainnya.

2. Kontroversi antisemitisme

Beberapa waktu lalu Elon Musk pernah menghadapi tuduhan menoleransi pesan antisemite di platform media sosialnya X. Liga Anti-Pencemaran Nama Baik (ADL), sebuah organisasi hak-hak sipil Yahudi terkemuka, menuduh Musk membiarkan antisemitisme dan ujaran kebencian menyebar di X.

Direktur organisasi tersebut, Jonathan Greenblatt, mengatakan bahwa Musk telah “memperkuat” pesan-pesan neo-Nazi dan supremasi kulit putih yang ingin melarang ADL berinteraksi dengan mereka baru-baru ini di X.