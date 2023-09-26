Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kenapa MBanking BCA Error dan Cara Mengatasi

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |10:05 WIB
Kenapa MBanking BCA Error dan Cara Mengatasi
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

ADA alasan kenapa m-banking BCA error ini ternyata sempat bikin nasabah kesulitan dalam bertransaksi. Hal ini membuat pengguna BCA beralih melakukan pembayaran secara konvensional seperti tunai.

Dalam hal ini PT Bank Central Asia Tbk (BCA) membenarkan terdapat gangguan pada layanan mobile banking BCA atau MBanking BCA. Melalui akun twitternya, Halo BCA mengatakan bahwa ada kendala dan sedang dalam penanganan.

Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saat ini sedang terdapat kendala dan masih dalam penanganan pihak terkait kami. Mohon menunggu dan dapat coba berkala,” tulis Halo BCA, Senin (25/9/2023).

Salah satu alasan kenapa MBanking BCA eror dikarenakan gangguan pada sistem. Selainn itu koneksi internet yang tidak stabil, aplikasi m-banking BCA mengalami gangguan, file cache menumpuk, pembaharuan aplikasi, operation system (OS) ponsel tidak memadai, dan aplikasi m-banking belum update juga menjadi salah satu masalah gangguan

