HOME OTOTEKNO TECHNO

Begini Cara Mudah dan Cepat Memblokir Situs Slot di Chrome

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |04:13 WIB
Begini Cara Mudah dan Cepat Memblokir Situs Slot di Chrome
Ilustrasi untuk cara blokir situs judi slot di Google Chrome (Foto: Okezone/Unsplash)
A
A
A

JAKARTA- Cara memblokir situs slot di chrome pada laman mesin pencari Google chrome nyatanya sangat mudah dan sederhana untuk dilakukan. Supaya dapat terealisasikan secara sistematis maka pengguna mesti wajib mengetahui langkah dan cara tepatnya.

Sebab situs slot pada dasarnya sangat berbahaya karena beresiko besar disisipi oleh virus atau malware yang dapat merusakan software smartphone atau laptop kalian. Jangan sampai perangkat smartphone kalian bermasalah hanya karena tidak bijak dalam menggunakannya.

Untuk detail lebih lanjut maka perhatikan ulasan satu ini. Sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Selasa (26/9/2023) terkait cara memblokir situs slot di chrome.

1. Blokir Situs Slot Melalui Smartphone

  • Pertama, buka laman aplikasi Google chrome
  • Cari ikon tiga titik vertikal yang terletak pada pojok kanan atas, lalu klik opsi setelan
  • Scroll dan temukan menu bernama ‘Opsi Setelah Situs’
  • Lalu pilih menu ‘Pop Up’ dan ‘Pengalihan’
  • Setelah itu tinggal aktifkan toggle blokir, maka situs judi slot sudah otomatis terblokir

