HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Menonton Video di Yandex dengan Mudah, Bisa Akses Konten Terblokir

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |03:07 WIB
Cara Menonton Video di Yandex dengan Mudah, Bisa Akses Konten Terblokir
Ilustrasi untuk cara menonto video Yandex dengan mudah (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mari ketahui cara menonton video di Yandex dengan mudah. Dengan menggunakan cara ini akan membantu membuka konten video dari berbagai sumber bahkan untuk konten terblokir sekalipun.

Yandex, mesin pencari asal Rusia, memang tidak memiliki sistem pemblokiran ketat. Pengguna dapat dengan bebas mencari konten viral sesuka hati.

 BACA JUGA:

Hanya saja mesin pencari ini membatasi penggunanya sampai minimal 18 tahun. Ingatlah untuk tetap bijak mematuhi aturan yang berlaku di platform ini.

Berikut adalah tiga cara menonton video di Yandex dengan mudah melansir berbagai sumber, Selasa (26/9/2023):

1. Aplikasi Menonton Video dari Yandex

Mobilitas tinggi membuat banyak orang mencari cara mudah menonton video. Yandex menyediakan aplikasi menonton video dengan mudah tanpa VPN. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di Google Play maupun App Store.

Berikut adalah langkah menonton video di Yandex melalui aplikasi:

  • Unduh aplikasi Yandex melalui App Store atau Google Play
  • Kemudian, instal aplikasi tersebut
  • Buka aplikasi lalu ketikan kata kunci video
  • Klik “enter” untuk menonton video

