HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Spesifikasi Exotic Sterrato, Motor Listrik Subdisi Rp5 Jutaan

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |15:19 WIB
Spesifikasi Exotic Sterrato, Motor Listrik Subdisi Rp5 Jutaan
Exotic Sterrato. (Doc. Exotic)
A
A
A

JAKARTA - Motor listrik saat ini merupakan kendaraan roda dua yang pelan-pelan mulai mencuri perhatian masyarakat.

Apalagi saat ini pemerintah memberikan kebijakan subsidi Rp7 juta buat motor listrik yang memiliki tingkat kandungan lokal 40 persen.

 BACA JUGA:

Kebijakan itu membuat beberapa motor listrik mengalami potongan harga dan jadi lebih terjangkau.Peminatnya bisa mencari tahu daftar motor listrik tersebut melalui situs SISAPIRa.

Dalam situs itu terdapat satu motor listrik dengan harga yang paling murah akibat pemotongan harga Rp7 juta yakni Exotic Sterrato. Motor listrik yang diproduksi PT Roda Pasifik Mandiri itu hanya mencapai Rp5,59 juta.

Penasaran dengan performa Exotic Sterrato? Simak berikut ulasanya

1. Baterai

Baterai Exotic Sterrato memiliki kekuatan 60 V atau 20,2 Ah. Baterai itu dipadukan dengan motor berkekuatan 800 W jenis BLDC.

2. Ukuran Ban dan Rem

Ukuran ban Exotic Sterrato di bagian depan dan belakang adalah 10 inci dan lebar 3.0. Sistem pengereman masih menggunakan tromol di bagian depan dan belakang.

3. Bagasi

Berbeda dengan motor listrik lainnya, Exotic Sterrato justru memiliki bagasi yang bisa dimanfaatkan untuk menyimpan barang. Hal itu terjadi karena baterai ditempatkan di bawah dek Exotic Sterrato.

4. Top Speed dan Jarak Tempuh

Baterai milik Exotic Sterrato membuat motor listrik ini hanya memiliki kecepatan maksimal 50 kilometer per jam. Selain itu ada mode berkendara Eco, Normal, dan Sport. Untuk jarak tempuh kurang lebih mencapai 55 kilometer.

5. Daya Angkut

Daya angkut motor listrik ini cukup terbatas karena hanya maksimal mencapai 150 kilogram.

Jadi memang untuk membawa dua orang berbadan besar sekaligus cukup berpengaruh pada kemampuan Exotic Sterrato.

6. Desain dan Panel Indikator

Exotic Sterrato memiliki desain yang cukup modern.Beberapa ornamen LED mendominasi di motor listrik ini. Panel indikator bahkan sudah tampil full digital.

