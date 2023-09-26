Penyebab Motor Brebet dan Cara Mengatasinya

JAKARTA - Penyebab motor brebet dan cara mengatasinya wajib untuk Anda ketahui supaya tidak mati gaya saat mengalaminya.

Motor brebet adalah kerusakan yang sangat umum terjadi pada sepeda motor. Kondisi ini kerap kali dirasakan saat motor di gas. Pada saat dipanaskan, kondisi ini mungkin tidak akan terasa. Namun pada saat dikendarai, motor yang brebet akan sangat berbahaya.

Melansir laman Honda Cengkareng, Selasa (26/9/2023) kondisi motor brebet dapat menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem pembakaran mesin. Apabila terus dibiarkan, kondisi ini akan semakin parah dan berbahaya untuk kesehatan motor.

Melansir My Pertamina, Selasa (26/9/2023) berikut adalah 8 penyebab motor brebet dan cara mengatasinya.

1. Bahan bakar kurang sesuai

Penyebab paling umum dari motor brebet adalh bahan bakar yang digunakan kurang sesuai. Biasanya, bahan bakar yang menyebabkan motor brebet adalah yang berkualitas rendah dengan nilai oktan dibawah 92. Hal ini akan menyebabkan knocking sehingga menjadi brebet.

Untuk mengatasinya dapat dengan mengganti bahan bakar dengan kualitas yang lebih baik seperti pertamax yang memiliki nilai oktan 92 dan pertamax turbo yang memiliki nilai oktan 98.

2. Filter udara kotor

Filter udara yang kotor juga dapat menyebabkan motor brebet. Hal ini bisa terjadi karena saat filter udara kotor, maka udara yang masuk menjadi kurang.

Untuk mengatasinya hanya cukup melakukan pembersihan secara berkala. Selain itu, filter yang sudah cukup usang juga lebih baik untuk diganti.

3. Busi mengalami kerusakan

Busi yang kotor atau mulai renggang dapat membuat motor brebet. Hal ini terjadi karena saat busi mengalami kerusakan, maka busi tidak dapat menciptakan percikan api yang optimal untuk pembakaran di dalam mesin.

Cara mengatasi hal ini adalah cukup dengan membersihkannya saja. Namun apabila busi telah rusak dan sama sekali tidak menghasilkan percikan api, maka sudah waktunya untuk menggantinya dengan yang baru.