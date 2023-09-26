Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Lamborghini Tidak Punya Trek Khusus Pengujian Mobil, Langsung Tes di Jalan

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |20:43 WIB
Lamborghini Tidak Punya Trek Khusus Pengujian Mobil, Langsung Tes di Jalan
Lamborghini Revuelto. (Doc. Lamborghini)
JAKARTA - Setiap pabrikan mobil dunia biasanya Research and Development (R&D). Dalam fasilitas itu biasanya terdapat sirkuit atau trek khusus yang digunakan untuk menguji mobil-mobil baru.

Tidak hanya pabrikan mobil Jepang, produsen mobil sport kelas dunia seperti Ferrari bahkan punya sirkuit atau trek khusus. Bahkan trek khusus yang dimiliki Ferrari itu sangat mendunia namanya yakni Fiorano.

 BACA JUGA:

Uniknya hal itu justru tidak berlaku buat Lamborghini. Perusahaan mobil sport yang juga dari Italia itu ternyata sama sekali tidak punya sirkuit untuk menguji mobil baru. Trek khusus juga sama sekali tidak ada.

Halaman:
1 2 3
      
