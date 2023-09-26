Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

14 Rekomendasi Mobil Harga Rp90 Jutaan

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |06:52 WIB
Ilustrasi harga mobil (Foto: Okezone)
REKOMENDASI mobil harga Rp90 jutaan bisa dipilih bagi Anda yang ingin memiliki kendaraan roda empat. Meskipun terbilang bekas, tapi kendaraan ini masih layak dipakai.

Untuk itu, tidak ada salahnya bagi Anda mengetahui jenis kendaraan apa saja yang masuk dalam bujet. Mobil ini pun bisa dipakai untuk pribadi maupun bersama keluarga.

Mengutip berbagai sumber, Selasa (26/9/2023), berikut 14 rekomendasi mobil harga Rp90 jutaan.

1. Yaris Bakpao

Mobil keluaran Toyota ini selalu menjadi 'idola' bagi para pencinta hatchback. Dia pun hadir sebagai pesaing Honda Jazz. Untuk itu, tampangnya dibuat trendi agar bisa menggaet konsumen dari kalangan anak muda.

Kalau Honda Jazz menawarkan mesin yang bertenaga, Toyota Yaris justru mengedepankan konsumsi bahan bakar yang efisien. Mesin 1NZ-FE dengan kapasitas 1.500 cc yang digunakannya juga terkenal bandel alias enggak rewel.

Perkiraan Harga: Rp95 jutaan

      
