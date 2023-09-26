Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apa Ada Mobil Harga Rp30 jutaan? Ini Rekomendasinya untuk Anak Muda

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |03:05 WIB
Apa Ada Mobil Harga Rp30 jutaan? Ini Rekomendasinya untuk Anak Muda
Ilustrasi untuk BMW E30 (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Berikut ini ada beberapa rincian rekomendasi mobil harga Rp30 jutaan yang patut dipertimbangkan untuk membelinya. Pasalnya mobil satu ini sangat cocok bagi masyarakat dengan budget pas-pasan atau sekedar merasakan pengalaman mempunyai mobil pertama.

Meski deretan mobil harga Rp30 jutaan terkesan sudah berumur, namun siapa sangka jika dirawat dengan benar dan tepat maka sangat layak untuk dipinang. Lantas apa saja deretan mobil harga Rp30 Jutaan?

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Selasa (26/9/2023) terkait simak 7 rekomendasi mobil harga Rp30 jutaan.

1. Toyota Corolla DX

Rekomendasi mobil pertama harga Rp30 jutaan yang patut dibeli adalah Toyota Corolla DX. Mobil rakitan tahun 1980 ini memang sedang digandrungi oleh banyak orang, salah satunya adalah anak muda.

Toyota Corolla DX dibekali mesin mesin berkapasitas 1.300 cc berkode 4K dengan 8 klep serta noken-as tunggal alias SOHC bertransmisi manual. Secara keseluruhan mobil satu ini sangat unik dan kental dengan aura retro saat ini sangat diminati oleh memiliki desain yang cantik dan ikonik. Untuk dapat memilikinya maka kamu bisa tebus mobil ini di angka mulai dari Rp15-30 jutaan.

2. Honda Accord Cielo

Rekomendasi mobil harga Rp30 jutaan ternyata masih dalam basis sedan sport pada eranya yaitu Accord Cielo. Bagaimana tidak, mobil satu ini dibekali dengan mesin Vtec dan non Vtec dengan rubrikasi tenaga 2.200 cc, 4-silinder SOHC 16 katup.

Mobil satu ini mampu melesat cepat meski umurnya yang sudah menyentuh lebih dari 20 tahun. Untuk memilikinya maka siapkan dana mulai dari Rp25-30 Jutaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173570//mobil_bekas-vtHX_large.jpg
Tips Kenali Mobil Bekas Tabrak hingga Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173271//mobil_bekas-de4i_large.jpg
Viral Inspektor Mobil Bekas Bongkar Indikasi Odometer Diakali Penjual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/15/3169548//mobil-rDFR_large.jpg
Ciri-Ciri Mobil Sudah Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/15/3168942//mobil_listrik_bekas-LE4h_large.jpg
Curhat Pedagang Ogah Jualan Mobil Listrik Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165949//penjualan_mobil_bekas-VQK0_large.jpg
Penjualan Mobil Bekas Diprediksi 3 Kali Lipat Lebih Besar Dibandingkan Mobil Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/52/3165818//mobil_bekas-XExn_large.jpg
Pasar Lesu, Penjualan Mobil Bekas Justru Naik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement