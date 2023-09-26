Apa Ada Mobil Harga Rp30 jutaan? Ini Rekomendasinya untuk Anak Muda

JAKARTA - Berikut ini ada beberapa rincian rekomendasi mobil harga Rp30 jutaan yang patut dipertimbangkan untuk membelinya. Pasalnya mobil satu ini sangat cocok bagi masyarakat dengan budget pas-pasan atau sekedar merasakan pengalaman mempunyai mobil pertama.

Meski deretan mobil harga Rp30 jutaan terkesan sudah berumur, namun siapa sangka jika dirawat dengan benar dan tepat maka sangat layak untuk dipinang. Lantas apa saja deretan mobil harga Rp30 Jutaan?

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Selasa (26/9/2023) terkait simak 7 rekomendasi mobil harga Rp30 jutaan.

1. Toyota Corolla DX

Rekomendasi mobil pertama harga Rp30 jutaan yang patut dibeli adalah Toyota Corolla DX. Mobil rakitan tahun 1980 ini memang sedang digandrungi oleh banyak orang, salah satunya adalah anak muda.

Toyota Corolla DX dibekali mesin mesin berkapasitas 1.300 cc berkode 4K dengan 8 klep serta noken-as tunggal alias SOHC bertransmisi manual. Secara keseluruhan mobil satu ini sangat unik dan kental dengan aura retro saat ini sangat diminati oleh memiliki desain yang cantik dan ikonik. Untuk dapat memilikinya maka kamu bisa tebus mobil ini di angka mulai dari Rp15-30 jutaan.

2. Honda Accord Cielo

Rekomendasi mobil harga Rp30 jutaan ternyata masih dalam basis sedan sport pada eranya yaitu Accord Cielo. Bagaimana tidak, mobil satu ini dibekali dengan mesin Vtec dan non Vtec dengan rubrikasi tenaga 2.200 cc, 4-silinder SOHC 16 katup.

Mobil satu ini mampu melesat cepat meski umurnya yang sudah menyentuh lebih dari 20 tahun. Untuk memilikinya maka siapkan dana mulai dari Rp25-30 Jutaan.