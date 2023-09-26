Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocor! Red Dead Redemption 2 akan Segera Hadir di Nintendo Switch

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |21:08 WIB
Bocor! Red Dead Redemption 2 akan Segera Hadir di Nintendo Switch
Red Dead Redemption 2 (Foto: Istimewa)
A
A
A

GAME Red Dead Redemption 2 akan segera hadir di Nintendo Switch. Hal ini diketahui dari unggahan rating di situs resmi pemerintah Brasil yang sekaligus memberikan petunjuk mengenai kehadiran sekuel video game paling populer sepanjang masa sejak dirilis pada 2018 lalu.

Dilansir dari situs Press Start, Selasa (26/9/2023) kabar ini dibagikan oleh pengguna X dengan nama akun @necrolipe. Dirinya menjelaskan bahwa informasi kehadiran Red Dead Redemption 2 di Nintendo Switch telah ditambahkan baru-baru ini di situs rating Brasil.

Lebih lanjut, sebagaimana dikutip dari DEXERTO, port untuk Red Dead Redemption 2 saat ini masih berstatus dalam proses. Selain itu, rating game ini juga telah dimasukkan dalam situs resmi pemerintah Brasil dengan kategori 18+.

Jika didasarkan pada deskripsi konten, rating tersebut disematkan karena adanya unsur kriminal, narkoba legal dan kekerasan dalam game. Di sisi lain, petunjuk mengenai kehadiran game satu ini di Nintendo Switch justru mengundang sejumlah pertanyaan.

Meskipun seri pertamanya, Red Dead Redemption telah berhasil dirilis di Nintendo Switch lebih dulu, sebagian besar pecinta gaming masih menyatakan keraguan mereka akan kualitas sekuelnya apabila berjalan di konsol keluaran lama. 

Hal tersebut didasarkan pada adanya opsi yang lebih masuk akal dengan menghadirkan Red Dead Redemption 2 di seri terbaru Nintendo Switch 2 yang juga santer diberitakan akan segera dirilis tahun depan. (Chasna Alifia Sya’bana

(Saliki Dwi Saputra )

      
