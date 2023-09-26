POCO Star Wakili Indonesia di FFWS 2023 Bangkok

JAKARTA - POCO Star menjadi tim pertama dari Indonesia yang mengamankan tiket Free Fire World Series (FFWS) 2023 Bangkok. Hasil itu mereka raih setelah menduduki peringkat pertama klasemen akhir League Phase Free Fire Master League (FFML) Season 8 di Final Week pada 22-24 September 2023.

Hasil itu membuat mereka kokoh di puncak klasemen dengan total 673 poin, unggul 29 poin dari RRQ Kazu sebagai pesaing terdekat. Kunci Kemenangan POCO Star Bermain secara konsisten dan objektif menjadi salah satu kunci keberhasilan POCO Star menjadi juara anyar di FFML Season 8.

Mereka tidak hanya fokus menambang poin eliminasi, tetapi juga poin placement secara berimbang. Alhasil, POCO Star berhasil mengoleksi poin tertinggi baik dari sisi placement (345 poin) dan eliminasi (328 poin) di antara 12 tim yang berkompetisi.

Konsistensi mereka mengamankan kill dan placement berhasil menjaga selisih poin mereka dari RRQ Kazu di peringkat kedua. Meski terus dikejar RRQ Kazu yang bernafsu memangkas selisih poin, POCO Star tetap mampu mempertahankan keunggulan.

Di akhir Final Week, RRQ Kazu hanya mampu memperpendek selisih poin menjadi 29 poin dari sebelumnya 50 poin. RRQ Kazu pun harus puas dengan duduk di posisi runner-up League Phase FFML Season 8.

Di luar perebutan gelar penguasa League Phase, persaingan ketat juga terjadi di bagian papan bawah klasemen. Meski tak berebut peringkat teratas, tim-tim ini berlomba untuk mengamankan peringkat 12 besar agar bisa lolos ke babak Semi Finals dan Grand Finals.

Persaingan ini melibatkan tim komunitas dan debutan seperti Persis x Oke hingga tim kawakan seperti Kagendra dan MBR Epsilon. Meski tampil apik di pekan terakhir, Kagendra dan MBR Epsilon harus gigit jari di akhir League Phase FFML Season 8.