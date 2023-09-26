Jadwal Playoff MPL Season 12 Lengkap, Siapa Tim yang akan Lolos?

JAKARTA – Jadwal playoff MPL season 12 telah diumumkan melalui Instagram resmi @mpl.id.official. Fase ini akan dimulai pada tanggal 11-15 Oktober 2023 yang akan datang.

Mobile Legends Professional Liga Indonesia season 12 ini sudah dimulai sejak 13 Juli 2023 hingga 24 September kemarin. Turnamen ini diikuti oleh sembilan tim yang telah bertanding selama delapan minggu.

Setelah melewati babak tersebut, hanya ada enam tim yang berhasil lolos ke babak playoff. Mereka adalah ONIC Esports, Team RRQ, Geek Fam, Bigetron Alpha, Rebellion Zion, dan Dewa United Esports

Dalam babak playoff ini dibagi menjadi upper bracket dan lower bracket. Dua peringkat teratas akan memiliki keuntungan dan lolos langsung ke semifinal upper bracket. Sedangkan peringkat ketiga hingga keenam akan bertanding di babak play-in, yang mana akan langsung tersingkir apabila kalah. Pemenang dalam babak play-in ini akan bertanding melawan salah satu tim yang ada di upper bracket.

Pertandingan playoff MPL ID season 12 ini akan dilaksanakan di Mahaka Square, Britama Arena, Kelapa Gading. Tempat ini juga pernah menjadi arena pertandingan MPL ID season 3.

Tiket early bird laga tersebut sudah dibuka beberapa hari yang lalu. Laga MPL ID juga dapat disaksikan melalui YouTube MPL ID, TVRI Sports, dan juga Vidio.com.