Kode GTA PS2 Terlengkap 2023
Ilustrasi untuk kode cheat GTA PS2 (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Kode GTA PS2 terlengkap 2023 wajib diketahui demi mempermudah dalam menamatkan game ini. Grand Theft Auto (GTA) sendiri merupakan sebuah game reality garapan Rockstar Games.
Seiring berjalannya waktu, GTA terus mengalami perkembangan dan evolusi. Mulai dari GTA 1-3, GTA London, GTA Vice City, GTA San Andreas, hingga yang terbaru adalah GTA V.
Game ini mengajak setiap playernya untuk menjalankan berbagai misi yang ada. Akan tetapi, misi tersebut dianggap terlalu sulit bagi sebagian orang. Oleh karena itu, pihak developer dengan sengaja membuat kode cheat untuk membantu playernya menyelesaikan misi.
Namun perlu diketahui, kode cheat GTA ini berbeda pada setiap perangkat yang digunakan. Berikut Okezone rangkum kode GTA PS2 terlengkap 2023 melansir dari berbagai sumber, Selasa (26/9/2023).
Kode cheat senjata
Cheat GTA San Andreas PS2 darah kebal: Bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga
Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
Lompat tinggi: Atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2
Pukulan maut: Atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2
Bernafas dalam air: Bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah
Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
Opsi senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri
Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah
Dua senjata: Bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1
Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1
Rekrut: Bawah, kotak, atas, R2, R2, atas, kanan, kanan, atas
Bunuh diri: Kanan, L2, bawah, R1, kiri, kiri, R1, L1, L2, L1
Badan kurus: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kanan
Ubah badan jadi gendut: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, bawah
Badan kekar: Segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kiri
Parasut: Kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, R2, atas, bawah, kanan, L1
Rambu lalu lintas hijau: Kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1
Waktu berjalan cepat: Bulat, bulat, L1, kotak, L1, kotak, kotak, kotak, L1, segitiga, bulat, segitiga
Gerakan cepat: Segitiga, atas, kanan, bawah, L2, L1, kotak
Gerakan lambat: Segitiga, atas, kanan, bawah, kotak, R2, R1
Membidik sambil mengemudi: Atas, atas, kotak, L2, kanan, x, R1, bawah, R2, bulat
Skill mengemudi maksimal: Kotak, L2, X, R1, L2, L2, kiri, R1, kanan, L1, L1, L1
Respek maksimal: L1, R1, segitiga, bawah, R2, X, L1, atas, L2, L2, L1, L1
Kode cheat pejalan kaki
Nyepi: X, bawah, atas, R2, bawah, segitiga, L1, segitiga, kiri
Kerusuhan: bawah, atas, atas, atas, X, R2, R1, L2, L2
Penduduk bersenjata: R2, R1, X, segitiga, X, segitiga, atas, bawah
Badut: Segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat
Elvis Presley: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri
Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak
Dikelilingi wanita penghibur: Kotak, kanan, kotak, kotak, L2, X, segitiga, X, segitiga
Pengemudi agresif: kanan, R2, atas, atas, R2, bulat, kotak, R2, L1, kanan, bawah, L1
Kode cheat kendaraan
Nascar 1: bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, kiri, kiri
Mobil nascar 2: R1, bulat, R2, kanan, L1, L2, X, X, kotak, R1
Nascar 3: R2, L1, bulat, kanan, L1, R1, kanan, atas, bulat, R2
Mobil golf: Bulat, L1, atas, R1, L2, X, R1, L1, bulat, X
Bulldozer: R2, L1, L1, kanan, kanan, atas, atas, X, L1, kiri
Mobil sheriff: Atas, kanan, kanan, L1, kanan, atas, kotak, L2
Mobil orang kaya: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan
Tanker: R1, atas, kiri, kanan, R2, atas, kanan, kotak, kanan, L2, L1, L1
Mobil romero: Bawah, R2, bawah, R1, L2, kiri, R1, L1, kiri, kanan
Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1
Truk sampah: Bulat, R1, bulat, R1, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan
Motor roda empat: Kiri, kiri, bawah, bawah, atas, atas, kotak, bulat, segitiga, R1, R2
Perahu amfibi: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L2, bawah, bawah
Mobil monster: Kanan, atas, R1, R1, R1, bawah, segitiga, segitiga, X, bulat, L1, L1
Tank: Bulat, bulat, L1, bulat, bulat, bulat, L1, L2, R1, segitiga, bulat, segitiga
Helikopter tempur: Bulat, X, L1, bulat, bulat, L1, bulat, R1, R2, L2, L1, L1
Pesawat jet: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L1, bawah, atas
Pesawat stunt: Bulat, atas, L1, L2, bawah, R1, L1, L1, kiri, kiri, X, segitiga
Jetpack: kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, atas, bawah, kiri, kanan
Kode cheat anti polisi
Maximum wanted level : bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, X bawah
Mengurangi wanted level: R1, R1, bulat, R2, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah
Menaikkan wanted level: R1, R1, bulat, R2, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri
Mengunci wanted level: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, segitiga, atas