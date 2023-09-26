Kode GTA PS2 Terlengkap 2023

JAKARTA - Kode GTA PS2 terlengkap 2023 wajib diketahui demi mempermudah dalam menamatkan game ini. Grand Theft Auto (GTA) sendiri merupakan sebuah game reality garapan Rockstar Games.

Seiring berjalannya waktu, GTA terus mengalami perkembangan dan evolusi. Mulai dari GTA 1-3, GTA London, GTA Vice City, GTA San Andreas, hingga yang terbaru adalah GTA V.

Game ini mengajak setiap playernya untuk menjalankan berbagai misi yang ada. Akan tetapi, misi tersebut dianggap terlalu sulit bagi sebagian orang. Oleh karena itu, pihak developer dengan sengaja membuat kode cheat untuk membantu playernya menyelesaikan misi.

Namun perlu diketahui, kode cheat GTA ini berbeda pada setiap perangkat yang digunakan. Berikut Okezone rangkum kode GTA PS2 terlengkap 2023 melansir dari berbagai sumber, Selasa (26/9/2023).

Kode cheat senjata

Cheat GTA San Andreas PS2 darah kebal: Bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga

Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

Lompat tinggi: Atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2

Pukulan maut: Atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2

Bernafas dalam air: Bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah

Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

Opsi senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri

Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah

Dua senjata: Bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1

Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1

Rekrut: Bawah, kotak, atas, R2, R2, atas, kanan, kanan, atas

Bunuh diri: Kanan, L2, bawah, R1, kiri, kiri, R1, L1, L2, L1

Badan kurus: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kanan

Ubah badan jadi gendut: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, bawah

Badan kekar: Segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kiri

Parasut: Kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, R2, atas, bawah, kanan, L1

Rambu lalu lintas hijau: Kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1

Waktu berjalan cepat: Bulat, bulat, L1, kotak, L1, kotak, kotak, kotak, L1, segitiga, bulat, segitiga

Gerakan cepat: Segitiga, atas, kanan, bawah, L2, L1, kotak

Gerakan lambat: Segitiga, atas, kanan, bawah, kotak, R2, R1

Membidik sambil mengemudi: Atas, atas, kotak, L2, kanan, x, R1, bawah, R2, bulat

Skill mengemudi maksimal: Kotak, L2, X, R1, L2, L2, kiri, R1, kanan, L1, L1, L1

Respek maksimal: L1, R1, segitiga, bawah, R2, X, L1, atas, L2, L2, L1, L1

Kode cheat pejalan kaki

Nyepi: X, bawah, atas, R2, bawah, segitiga, L1, segitiga, kiri

Kerusuhan: bawah, atas, atas, atas, X, R2, R1, L2, L2

Penduduk bersenjata: R2, R1, X, segitiga, X, segitiga, atas, bawah

Badut: Segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat

Elvis Presley: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri

Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak

Dikelilingi wanita penghibur: Kotak, kanan, kotak, kotak, L2, X, segitiga, X, segitiga

Pengemudi agresif: kanan, R2, atas, atas, R2, bulat, kotak, R2, L1, kanan, bawah, L1

Kode cheat kendaraan

Nascar 1: bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, kiri, kiri

Mobil nascar 2: R1, bulat, R2, kanan, L1, L2, X, X, kotak, R1

Nascar 3: R2, L1, bulat, kanan, L1, R1, kanan, atas, bulat, R2

Mobil golf: Bulat, L1, atas, R1, L2, X, R1, L1, bulat, X

Bulldozer: R2, L1, L1, kanan, kanan, atas, atas, X, L1, kiri

Mobil sheriff: Atas, kanan, kanan, L1, kanan, atas, kotak, L2

Mobil orang kaya: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan

Tanker: R1, atas, kiri, kanan, R2, atas, kanan, kotak, kanan, L2, L1, L1

Mobil romero: Bawah, R2, bawah, R1, L2, kiri, R1, L1, kiri, kanan

Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1

Truk sampah: Bulat, R1, bulat, R1, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan

Motor roda empat: Kiri, kiri, bawah, bawah, atas, atas, kotak, bulat, segitiga, R1, R2

Perahu amfibi: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L2, bawah, bawah

Mobil monster: Kanan, atas, R1, R1, R1, bawah, segitiga, segitiga, X, bulat, L1, L1

Tank: Bulat, bulat, L1, bulat, bulat, bulat, L1, L2, R1, segitiga, bulat, segitiga

Helikopter tempur: Bulat, X, L1, bulat, bulat, L1, bulat, R1, R2, L2, L1, L1

Pesawat jet: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L1, bawah, atas

Pesawat stunt: Bulat, atas, L1, L2, bawah, R1, L1, L1, kiri, kiri, X, segitiga

Jetpack: kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, atas, bawah, kiri, kanan

Kode cheat anti polisi