Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kode GTA PS2 Terlengkap 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |02:46 WIB
Kode GTA PS2 Terlengkap 2023
Ilustrasi untuk kode cheat GTA PS2 (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kode GTA PS2 terlengkap 2023 wajib diketahui demi mempermudah dalam menamatkan game ini. Grand Theft Auto (GTA) sendiri merupakan sebuah game reality garapan Rockstar Games.

Seiring berjalannya waktu, GTA terus mengalami perkembangan dan evolusi. Mulai dari GTA 1-3, GTA London, GTA Vice City, GTA San Andreas, hingga yang terbaru adalah GTA V.

Game ini mengajak setiap playernya untuk menjalankan berbagai misi yang ada. Akan tetapi, misi tersebut dianggap terlalu sulit bagi sebagian orang. Oleh karena itu, pihak developer dengan sengaja membuat kode cheat untuk membantu playernya menyelesaikan misi.

Namun perlu diketahui, kode cheat GTA ini berbeda pada setiap perangkat yang digunakan. Berikut Okezone rangkum kode GTA PS2 terlengkap 2023 melansir dari berbagai sumber, Selasa (26/9/2023).

Kode cheat senjata 

  • Cheat GTA San Andreas PS2 darah kebal: Bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga
  • Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
  • Lompat tinggi: Atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2
  • Pukulan maut: Atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2
  • Bernafas dalam air: Bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah
  • Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
  • Opsi senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri
  • Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah
  • Dua senjata: Bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1
  • Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1
  • Rekrut: Bawah, kotak, atas, R2, R2, atas, kanan, kanan, atas
  • Bunuh diri: Kanan, L2, bawah, R1, kiri, kiri, R1, L1, L2, L1
  • Badan kurus: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kanan
  • Ubah badan jadi gendut: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, bawah
  • Badan kekar: Segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kiri
  • Parasut: Kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, R2, atas, bawah, kanan, L1
  • Rambu lalu lintas hijau: Kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1
  • Waktu berjalan cepat: Bulat, bulat, L1, kotak, L1, kotak, kotak, kotak, L1, segitiga, bulat, segitiga
  • Gerakan cepat: Segitiga, atas, kanan, bawah, L2, L1, kotak
  • Gerakan lambat: Segitiga, atas, kanan, bawah, kotak, R2, R1
  • Membidik sambil mengemudi: Atas, atas, kotak, L2, kanan, x, R1, bawah, R2, bulat
  • Skill mengemudi maksimal: Kotak, L2, X, R1, L2, L2, kiri, R1, kanan, L1, L1, L1
  • Respek maksimal: L1, R1, segitiga, bawah, R2, X, L1, atas, L2, L2, L1, L1

Kode cheat pejalan kaki

  • Nyepi: X, bawah, atas, R2, bawah, segitiga, L1, segitiga, kiri
  • Kerusuhan: bawah, atas, atas, atas, X, R2, R1, L2, L2
  • Penduduk bersenjata: R2, R1, X, segitiga, X, segitiga, atas, bawah
  • Badut: Segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat
  • Elvis Presley: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri
  • Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak
  • Dikelilingi wanita penghibur: Kotak, kanan, kotak, kotak, L2, X, segitiga, X, segitiga
  • Pengemudi agresif: kanan, R2, atas, atas, R2, bulat, kotak, R2, L1, kanan, bawah, L1

Kode cheat kendaraan

  • Nascar 1: bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, kiri, kiri
  • Mobil nascar 2: R1, bulat, R2, kanan, L1, L2, X, X, kotak, R1
  • Nascar 3: R2, L1, bulat, kanan, L1, R1, kanan, atas, bulat, R2
  • Mobil golf: Bulat, L1, atas, R1, L2, X, R1, L1, bulat, X
  • Bulldozer: R2, L1, L1, kanan, kanan, atas, atas, X, L1, kiri
  • Mobil sheriff: Atas, kanan, kanan, L1, kanan, atas, kotak, L2
  • Mobil orang kaya: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan
  • Tanker: R1, atas, kiri, kanan, R2, atas, kanan, kotak, kanan, L2, L1, L1
  • Mobil romero: Bawah, R2, bawah, R1, L2, kiri, R1, L1, kiri, kanan
  • Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1
  • Truk sampah: Bulat, R1, bulat, R1, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan
  • Motor roda empat: Kiri, kiri, bawah, bawah, atas, atas, kotak, bulat, segitiga, R1, R2
  • Perahu amfibi: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L2, bawah, bawah
  • Mobil monster: Kanan, atas, R1, R1, R1, bawah, segitiga, segitiga, X, bulat, L1, L1
  • Tank: Bulat, bulat, L1, bulat, bulat, bulat, L1, L2, R1, segitiga, bulat, segitiga
  • Helikopter tempur: Bulat, X, L1, bulat, bulat, L1, bulat, R1, R2, L2, L1, L1
  • Pesawat jet: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L1, bawah, atas
  • Pesawat stunt: Bulat, atas, L1, L2, bawah, R1, L1, L1, kiri, kiri, X, segitiga
  • Jetpack: kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, atas, bawah, kiri, kanan

Kode cheat anti polisi

  • Maximum wanted level : bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, X bawah
  • Mengurangi wanted level: R1, R1, bulat, R2, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah
  • Menaikkan wanted level: R1, R1, bulat, R2, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri
  • Mengunci wanted level: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, segitiga, atas

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/326/3148353//gta_san_andreas-iPN6_large.jpg
Cheat GTA San Andreas PC Paling Lengkap di Dunia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/326/3137872//gta_v-nzp8_large.jpg
Intip Cheat GTA 5 PS4 Buat Pesawat Jet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/326/3136459//grand_theft_auto_v-KgIi_large.jpg
Ini Cheat GTA 5 PS4 Uang Tak Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/326/3131451//gta_san_andreas-4lfk_large.jpg
Daftar Lengkap Cheat GTA San Andreas PS2 Motor Drag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/326/3122961//grand_theft_auto_v-LtKC_large.jpg
Daftar Cheat GTA 5 untuk PS5 Terlengkap dengan Cara Pakainya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/326/3117871//gta_san_andreas-MlTX_large.jpg
Daftar Cheat Kode GTA San Andreas PS 3 Paling Lengkap dan Terbaru 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement