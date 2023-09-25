Durabilitas iPhone 15 Pro Max Diragukan, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Seorang kreator konten, Zack Nelson membuktikan kerentanan struktur bodi iPhone 15 Pro Max yang ternyata mudah retak.

Dalam kanal YouTube miliknya, JerryRigEverything, Zack mengatakan iPhone 15 Pro Max tidak lagi menggunnakan stainless steel sebagai bahan dasar.

Alih-alih Apple kali ini menggunakan titanium grade 5 yang diklaim lebih ringan tapi lebih tahan banting. Apalagi titanium digunakan pada rover atau kendaraan penjelajah di Mars.

"Titanium terdiri dari beberapa varian dimana yang varian pertama adalah yang paling rendah spesifikasinya. Namun Apple mengklaim menggunakan titanium grade 5," ujar Zack.

Dari situ Zack Nelson tertarik membuktikan durabilitas dari iPhone 15 Pro Max. Berbagai cara dia lakukan untuk membuktikan ketangguhan titanium grade 5 serta material lain yang ada di iPhone 15 Pro Max.

Pertama dia menggores permukaan layar iPhone 15 Pro Max dengan jarum. Hasilnya luar biasa karena layar ponsel baru dari Apple itu sama sekali tidak tergores.

"Kamera depan juga tidak bisa tergores karena ada Dynamic Island yang juga terlapisi dengan material anti-gores," ujar Zack Nelson.

Tidak puas menggores layar ponsel, Zack Nelson juga menggores bagian lari dari bodi iPhone 15 Pro Max. Ternyata sisi samping masih bisa tergores. Meski di bagian belakang sama sekali tidak rusak meski digores dengan cutter.

"Kameranya juga sama sekali tidak tergores," terang Zack.