Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Fakta Ubur-Ubur, Tidak Memiliki Otak Tapi Bisa Belajar dari Pengalaman

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:48 WIB
Fakta Ubur-Ubur, Tidak Memiliki Otak Tapi Bisa Belajar dari Pengalaman
Ilustrasi ubur-ubur. (Doc. Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Fakta menarik tentang ubur-ubur terungkap oleh sebuah penelitian baru-baru ini, dimana disebut hewan lunak tersebut rupanya punya kemampuan belajar yang luar biasa.

Studi menunjukan ubur-ubur dapat belajar dari pengalaman masa lalu mereka. Dan menariknya lagi, ubur-ubur dapat mengubah perilaku sebagai respons dari masa lalu itu meski tidak punya otak pusat.

 BACA JUGA:

Sebagaimana dihimpun dari IFL Sciene, Senin (25/9/2023), temuan studi baru ini mengungkap bahwa ubur-ubur sebenarnya jauh lebih kompleks dan lebih pintar daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Saat pertama kali fakta menarik ini ditemukan, banyak ilmuwan yang terkejut, mengingat ini adalah hal sangat luar biasa bagi hewan dengan sel saraf yang sangat sedikit.

Ubur-ubur dengan sel saraf paling sedikit pun, misalnya ubur-ubur kotak (Tripedalia cystophora), tidak memiliki otak pusat dan bergerak dengan bantuan sistem saraf sederhana yang hanya terdiri dari 1.000 sel.

Sel-sel saraf ini berada dalam jaringan longgar yang disebut jaring saraf yang tersebar di seluruh tubuh mereka yang lengket, dan membantu merasakan lingkungan, mendeteksi perubahan suhu, cahaya, serta sentuhan fisik.

Hewan dengan sistem saraf sederhana seperti ubur-ubur kotak dianggap hanya mampu melakukan bentuk pembelajaran paling dasar, seperti pembiasaan di mana hewan terbiasa dengan perubahan kondisi, seperti kebisingan.

 BACA JUGA:

Pembelajaran yang lebih kompleks seperti mengubah perilaku sebagai respons terhadap pengalaman masa lalu sebelumnya dianggap jauh melampaui kemampuan hewan-hewan ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/56/2950489/arkeolog-temukan-bukti-pembakaran-yerusalem-pada-586-sm-siapa-pelakunya-tiyUZ7Ck6k.jpg
Arkeolog Temukan Bukti Pembakaran Yerusalem Pada 586 SM, Siapa Pelakunya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/56/2941972/ilmuwan-temukan-gelombang-kematian-di-otak-IJ4dJ9sTRq.png
Ilmuwan Temukan Gelombang Kematian di Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/56/2925170/teleskop-james-webb-deteksi-kandungan-logam-di-galaksi-kuno-mFblBrkMlG.jpg
Teleskop James Webb Deteksi Kandungan Logam di Galaksi Kuno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/56/2922318/intip-kecanggihan-euclid-teleskop-luar-angkasa-untuk-pelajari-materi-gelap-ocuCMOmmnD.jpg
Intip Kecanggihan Euclid, Teleskop Luar Angkasa untuk Pelajari Materi Gelap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/56/2918467/ilmuan-ini-berhasil-ciptakan-monyet-bermata-hijau-dan-jari-bersinar-D38ge5d4gk.jpg
Ilmuan Ini Berhasil Ciptakan Monyet Bermata Hijau dan Jari Bersinar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/56/2914277/puing-planet-asing-ditemukan-terkubur-di-bumi-H47iVZA4r5.jpg
Puing Planet Asing Ditemukan Terkubur di Bumi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement