7 Langkah Cara Menonaktifkan Broadcast Channel di Instagram

PERILISAN fitur baru Instagram, broadcast channel atau saluran siaran belum lama ini menuai kecaman dari para penggunanya, terutama di Inggris. Kecaman diantaranya menyatakan keluhan atas notifikasi fitur yang dianggap mengganggu. Para pengguna berharap ada cara menonaktifkan notifikasi fitur notifikasi tersebut.

Diketahui, broadcast channel atau saluran siaran ini telah menjadi fitur baru di Instagram yang diperuntukkan bagi para pembuat konten. Melalui fitur ini, para pembuat konten dapat memberikan pembaruan kegiatan kepada para pengikut mereka secara eksklusif. Bahkan, CEO Meta, Mark Zuckerberg telah memanfaatkan fitur baru tersebut.

Namun, notifikasi terkait penawaran untuk bergabung ke dalam broadcast channel atau saluran siaran tersebut terkadang menjadi terlalu banyak atau menumpuk. Akibatnya cukup mengganggu sebagian pengguna. Seperti dilaporkan Daily Mail pada Senin (25/9/2023) dimana sebagian besar pengguna Instagram di Inggris mengeluhkan soal notifikasi tersebut.

Mereka menilai fitur broadcast channel atau saluran siaran yang seolah tidak ada hentinya selayaknya spambot. Beberapa pengguna lainnya juga menyuarakan harapan adanya cara menonaktifkan notifikasi fitur tersebut secara otomatis di akun Instagramnya.

BACA JUGA: Cara Mengatasi Foto Instagram Tidak Tersimpan di Galeri

“Kegilaan spam baru tampaknya adalah akun Instagram (atau bot) yang mengundang Anda untuk bergabung dengan Saluran Siaran mereka, berharap ada cara untuk menolaknya secara massal atau menolaknya secara otomatis,” tulis salah salah satu pengguna di akun X (dulu twitter) miliknya.