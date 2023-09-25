Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rosalia Indah Rilis Bus Tingkat, Gunakan Bodi Terbaru Karoseri Laksana

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |14:38 WIB
Rosalia Indah Rilis Bus Tingkat, Gunakan Bodi Terbaru Karoseri Laksana
Bus tingkat Rosalia Indah. (Doc. Instagram Rosaliaindah)
A
A
A

JAKARTA – Perusahaan otobus (PO) Rosalia Indah meluncurkan bus double decker garapan karoseri Laksana.

Bus tingkat ini menggunakan bodi terbaru dari SR3 series yang diluncurkan pada ajang GIIAS 2023, Agustus lalu.

Bodi bus SR3 Double Decker milik PO Rosalia Indah sempat dipamerkan pada GIIAS 2023, hanya saja tampilannya berbeda. Untuk kebutuhan pameran, karoseri Laksana mengecat bodi bus dengan warna putih garis biru.

Diserahkan secara resmi ke PO Rosalia Indah, tampilan bus seutuhnya berubah dengan menggunakan livery khas perusahaan otobus asal Solo, Jawa Tengah itu. 

Bus ini mengusung warna khas PO Rosalia Indah, yakni perpaduan oranye, biru, merah, kuning, dan putih.

Tulisan Rosalia Indah dan logo juga terpasang pada bodi samping, depan, dan belakang, sebagai identitas bus tersebut. Selebihnya, bus ini dibuat sederhana untuk membuat desain terbaru SR3 Double Decker menonjol.

Perubahan pada bodi Legacy SR3 Double Decker terlihat pada bando atau sekat pemisah kaca depan. Karoseri Laksana memutuskan untuk menghapusnya untuk membuat bus terkesan lebih tinggi.

Pada bagian depan, cowel SR3 Double Decker juga terlihat berbeda dengan dibuat lebih tegas dan tidak memiliki lubang untuk baut ban serep. Pada bagian samping juga dibuat lebih minimalis tanpa banyak aksesoris.

