7 Cara Ideal Merawat AC Mobil, Bersihkan Filter Kabin Wajib!

JAKARTA – Air conditioner (AC) merupakan salah satu komponen terpenting pada mobil yang berfungsi membuat udara di dalam kabin menjadi sejuk.

Untuk itu, penting bagi pemilik untuk melakukan perawatan agar AC tetap terasa dingin, meski cuaca sedang terik.

AC mobil yang tidak dingin bisa diakibatkan karena adanya kebocoran pada selang atau pipa akibat usia pemakaian dan kerusakan evaporato atau kondensor. Ini membuat udara yang dihasilkan tidak sejuk dan cenderung panas.

Oleh sebab itu, penting untuk melakukan perawatan dan perbaikan pada AC mobil agar tetap bekerja optimal.

Nah, berikut cara yang dapat dilakukan pemilik mobil dalam melakukan perawatan AC seperti dibagikan Wuling, dikutip Senin (25/9/2023).

Cara ideal merawat AC mobil

1. Jaga kebersihan kabin

Kabin mobil yang kotor dan berdebu sangatlah tidak baik untuk kebersihan AC mobil, karena kotoran dan debu tersebut dapat menempel pada kabin dan jok mobil.

2. Jangan buka jendela dan merokok di dalam mobil

Jangan mengendarai mobil dengan jendela terbuka lebar, apalagi saat AC dinyalakan dan jika ingin merokok di dalam mobil sebaiknya matikan AC.

Bukalah kaca agar asap rokok tersebut keluar dan tidak menempel di kabin mobil.

3. Bersihkan kondensor AC

Usahakan melakukan perawatan berkala pada bagian kondesor AC. Bersihkan juga kondensor saat mencuci mobil untuk membuang debu dan kotoran yang menempel, yang dapat menyebabkan kebocoran dan korosi.

4. Bersihkan filter kabin

Jangan lupa untuk selalu membersihkan filter dan merawat kabin. Jika memang sudah dianjurkan untuk ganti, sebaiknya lakukan pergantian filter kabin secara berkala.