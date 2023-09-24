Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pede di Pasar Domestik, Alva Siap Penuhi Permintaan Internasional

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |22:02 WIB
Pede di Pasar Domestik, Alva Siap Penuhi Permintaan Internasional
Motor listrik ALVA One (Foto: ALVA)
JAKARTA - Motor listrik buatan Indonesia, ALVA ternyata mulai dilirik oleh konsumen luar negeri karena memiliki desain yang sangat menarik. Mereka pun percaya diri siap memenuhi permintaan dari pasar Internasional. 

Nantinya ALVA dimungkinkan mengekspor produk mereka dalam bentuk utuh atau CKD. Hal tersebut diungkapkan oleh Chief Marketing Officer PT Ilectra Motor Group (IMG), Putu Swaditya Yudha.

Sekadar informasi, saat ini ALVA memiliki pabrik seluas 17 ribu meter persegi di Cikarang, Jawa Barat, yang dapat memproduksi 100 ribu unit per tahun. 

“Kalau kita bicara pasar, saat ini kita masih fokus ke pasar Indonesia. Tapi, dengan spesifikasi motor yang kita punya ternyata ada beberapa permintaan dari pasar luar Indonesia,” kata Putu kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Untuk melakukan ekspor, Putu mengatakan hal tersebut membutuhkan beberapa tahapan dan waktu yang panjang. Pasalnya, mereka juga harus mengikuti standar keselamatan yang ada di negara tersebut, sehingga harus menyesuaikan kembali spesifikasi motor.

“Ada beberapa ketertarikan dari negara-negara tertentu. Misalnya dari beberapa negara tetangga, ini satu. Malaysia dan ada Eropa contohnya. Ini berlaku untuk model ALVA yang (sudah) ada,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Presiden Direktur PT Illecta Motor Group, Purbaya Pantja. Menurutnya, saat ini memang ada ketertarikan dari beberapa negara, tapi ALVA memilih untuk fokus memenuhi permintaan pasar Indonesia.

