Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BMW Stop Penjualan Motor Bensin, Fokus ke Motor Listrik?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |14:53 WIB
BMW Stop Penjualan Motor Bensin, Fokus ke Motor Listrik?
BMW akan stop produksi motor konvensional (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - BMW Motorrad mengumumkan berhenti berjualan motor konvensional, baik baru maupun bekas, pada seluruh jaringan diler di Amerika Utara. Kabar ini pun menimbulkan spekulasi jika mereka akan fokus jualan motor listrik.

Perusahaan Jerman itu menyebut penghentian penjualan berkaitan dengan bahan yang digunakan dalam sistem evaporasi. Artinya, kebijakan tersebut berlaku untuk semua sepeda motor bensin milik BMW, namun tidak untuk motor listrik CE 04.

“Menyusul analisis kualitas baru-baru ini, BMW mengambil langkah-langkah untuk mengevaluasi lebih lanjut bahan yang digunakan dalam komponen sistem evaporasi sepeda motor, yang mungkin tidak diproduksi sesuai spesifikasi bahan,” tulis BMW dalam pernyataannya, dikutip dari Carscoop, Minggu (24/9/2023).

Sayangnya tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai penghentian penjualan seluruh model motor bensin BMW. Tetapi, motor listrik yang tetap dijual mengindikasikan bahwa ada permasalahan emisi pada motor konvensional mereka.

“Penghentian penjualan sementara ini tidak terkait dengan keselamatan dan pemilik BMW dapat terus mengendarai sepeda motornya seperti biasa,” lanjut pernyataan BMW.

Tindakan tersebut digambarkan oleh BMW sebagai aksi sukarela. Oleh karena itu, pihaknya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan penghentian penjualan oleh badan pengawas keselamatan berkendara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173669//motor_listrik_honda-n8HP_large.jpg
Dorong Penjualan Motor Listrik, Pemerintah Diharapkan Berikan Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173428//suzuki_e_access-TSUn_large.jpg
Suzuki Siap Luncurkan Motor Listrik di Indonesia Tahun Depan, e-Access?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173292//motor_listrik_yamaha-pqv3_large.jpg
Motor Listrik Yamaha Neos Wara-Wiri di Jalanan Jakarta, Siap Dipasarkan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/15/3172902//motor_listrik_honda-o1ci_large.jpg
Tanpa Subsidi, Honda Prediksi Penjualan Motor Listrik Cuma 40 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/15/3170769//honda_wn7-NAmx_large.jpg
Honda Luncurkan Motor Listrik Bergaya Naked, Harganya Hampir Rp300 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/15/3170368//motor_listrik_honda-TkMB_large.jpg
IMOS 2025, Honda Siapkan Motor Listrik Baru?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement