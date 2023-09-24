BMW Stop Penjualan Motor Bensin, Fokus ke Motor Listrik?

JAKARTA - BMW Motorrad mengumumkan berhenti berjualan motor konvensional, baik baru maupun bekas, pada seluruh jaringan diler di Amerika Utara. Kabar ini pun menimbulkan spekulasi jika mereka akan fokus jualan motor listrik.

Perusahaan Jerman itu menyebut penghentian penjualan berkaitan dengan bahan yang digunakan dalam sistem evaporasi. Artinya, kebijakan tersebut berlaku untuk semua sepeda motor bensin milik BMW, namun tidak untuk motor listrik CE 04.

“Menyusul analisis kualitas baru-baru ini, BMW mengambil langkah-langkah untuk mengevaluasi lebih lanjut bahan yang digunakan dalam komponen sistem evaporasi sepeda motor, yang mungkin tidak diproduksi sesuai spesifikasi bahan,” tulis BMW dalam pernyataannya, dikutip dari Carscoop, Minggu (24/9/2023).

Sayangnya tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai penghentian penjualan seluruh model motor bensin BMW. Tetapi, motor listrik yang tetap dijual mengindikasikan bahwa ada permasalahan emisi pada motor konvensional mereka.

“Penghentian penjualan sementara ini tidak terkait dengan keselamatan dan pemilik BMW dapat terus mengendarai sepeda motornya seperti biasa,” lanjut pernyataan BMW.

Tindakan tersebut digambarkan oleh BMW sebagai aksi sukarela. Oleh karena itu, pihaknya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan penghentian penjualan oleh badan pengawas keselamatan berkendara.