Elon Musk Pamer Performa Tesla Cybertruck Alami Peningkatan Drastis

TEXAS - Elon Musk memamerkan performa dari Tesla Cybertruck yang akan dirilis dalam waktu dekat. Dalam akun X, dulunya Twitter, pribadinya, yang menyebut jika kinerja Cybertruck mengalami peningkatkan drastis.

"Saya baru saja mencoba kinerja Cyebertruck hari ini dan [performanya] telah meningkat," tulis Elon Musk, Sabtu (23/9/2023).

Meski tidak memberikan banyak bocoran, namun pengujian kali ini difokuskan pada akselerasi dari mobil double cabin tersebut.

Salah satunya adalah kemapuan radius belok dengan menggunakan kemudi roda belakang saat memutar balik di persimpangan.

Tesla Cybertruck sendir tidak akan dilengkapi oleh pegangan pintu. Eksterior truk ini juga dilengkapi baja tahan karat dan suspensi yang lebih tinggi.

Tesla Cybertruck diperkirakan akan memasuki tahap produksi akhir tahun ini di Texas, tetapi untuk tahap awal jumlah mungkin akan sangat terbatas. Produksi dalam jumlah besar mungkin akan dapat dilakukan pada tahun 2024.

Sebagai pengingat, Cybertruck telah dikenalkan sejak 2019 lalu. Sayangnya perilisan mobil double cabin itu berulang kali mengalami penundaan karena masih dalam tahap penyempurnaan.

(Saliki Dwi Saputra )