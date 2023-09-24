Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Elon Musk Pamer Performa Tesla Cybertruck Alami Peningkatan Drastis

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |16:08 WIB
Elon Musk Pamer Performa Tesla Cybertruck Alami Peningkatan Drastis
Tesla Cybertruck (Foto: Istimewa)
A
A
A

TEXAS - Elon Musk memamerkan performa dari Tesla Cybertruck yang akan dirilis dalam waktu dekat. Dalam akun X, dulunya Twitter, pribadinya, yang menyebut jika kinerja Cybertruck mengalami peningkatkan drastis.

"Saya baru saja mencoba kinerja Cyebertruck hari ini dan [performanya] telah meningkat," tulis Elon Musk, Sabtu (23/9/2023). 

Meski tidak memberikan banyak bocoran, namun pengujian kali ini difokuskan pada akselerasi dari mobil double cabin tersebut.

Salah satunya adalah kemapuan radius belok dengan menggunakan kemudi roda belakang saat memutar balik di persimpangan.

Tesla Cybertruck sendir tidak akan dilengkapi oleh pegangan pintu. Eksterior truk ini juga dilengkapi baja tahan karat dan suspensi yang lebih tinggi.

Tesla Cybertruck diperkirakan akan memasuki tahap produksi akhir tahun ini di Texas, tetapi untuk tahap awal jumlah mungkin akan sangat terbatas. Produksi dalam jumlah besar mungkin akan dapat dilakukan pada tahun 2024.

Sebagai pengingat, Cybertruck telah dikenalkan sejak 2019 lalu. Sayangnya perilisan mobil double cabin itu berulang kali mengalami penundaan karena masih dalam tahap penyempurnaan.

(Saliki Dwi Saputra )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/52/3109645/tesla-AByF_large.jpg
Disalip BYD, Tesla Siap Luncurkan Mobil Listrik Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/52/3108504/tesla_model_3_diubah_jadi_mobil_jenazah-jmpk_large.jpg
Ketika Tesla Model 3 Disulap Jadi Mobil Jenazah, Dibanderol Rp2 Miliaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/52/3102317/tesla_cybertruck_meledak_di_depan_hotel_trump-rjO1_large.jpg
Fakta Baru di Balik Meledaknya Tesla Cybertruck, Pengguna Tak Punya Privasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/52/3101791/tesla-kC64_large.jpg
Terdampak Mobil Listrik China, Penjualan Tesla Turun pada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/52/3074335/mobil_listrik_tesla_terbakar-ya6w_large.jpg
Gempar Mobil Listrik Tesla Terbakar Hebat, 4 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/52/3008749/usai-phk-karyawan-elon-musk-gelontorkan-500-juta-usd-perluas-jaringan-supercharger-dlgKUkxB2L.jpg
Usai PHK Karyawan, Elon Musk Gelontorkan 500 Juta USD Perluas Jaringan Supercharger
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement